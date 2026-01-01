惠民大排档“惠聚烟火”人潮涌动，浙BA市集一站式消费文旅融合。记者10月8日从市商务局获悉，2026年国庆假期，全市消费市场人气旺盛、业态融合、活力十足。银联商务监测数据显示，10月1日-7日，全市消费总额180亿元，同比增长6.63%。

国庆假期，各大景区迎来客流高峰。巧将摄

这个国庆假期，我市紧抓黄金周消费窗口期，紧扣“购在温州”主题，整合吃住行游购娱全消费链条，组织开展了形式多样、内涵丰富的促消费活动超百场。

节日期间，各大商业综合体持续创新假日消费玩法，推动传统单一购物模式向沉浸式、体验式休闲消费全面升级。滨江万象城重磅打造农场主题手帐集市，汇聚全国百余位手账主理人现场驻场，开展画手亲签、限定周边派送等特色活动，成为市民假期打卡热门地。温州世贸银泰精心推出杏时游园会，设置宋韵投壶、博饼纳福等趣味互动项目，市民参与活动即可赢取消费银票，在沉浸式国风体验中乐享假期。龙湾万达、乐清南虹广场、瑞安吾悦广场、平阳银泰等纷纷推出汉服巡游、国潮展演、次元潮玩、趣味挑战赛等潮流活动持续集聚人流。同时，各大综合体同步上线满额返券、积分兑礼、折上折等叠加优惠活动，有效激活线下商圈消费活力。

依托政策赋能与主题活动双向助力，大宗消费成为拉动假日消费的核心支撑。我市聚焦汽车、家居建材、家电数码等大宗消费重点领域，持续激活居民消费升级、以旧换新需求。2026温州国庆车展集结近50个汽车品牌、400余款车型，燃油车与新能源车型同台展销，为市民购车提供多元化选择，有效拉动汽车消费增长。瓯海家具市场、富尔玛、红星国际等家居卖场，推出返现、联购砸金蛋、现金瓜分等让利活动，家装消费热度显著回升。节前我市还扩容以旧换新政策、上线智能家居消费补贴，数据显示，假期全市家电、通信器材消费额同比分别增长97.1%、240.0%。

而以餐饮为载体，依托特色排档、主题市集做强的强夜间消费，更是烟火旺盛。鹿城惠民大排档推出的“双节燃夜？惠聚烟火”活动，同步举办欢乐跑、趣味赛事，假期营业额超500万元。市体育中心打造的浙BA瓯潮美食集，汇集特色美食、温州老字号、文创产品，联动金秋车展，形成一站式消费场景。海经区鲲鹏海鲜岛投放可叠加大额餐饮券，拉动海鲜消费；苍南炎亭金沙滩举办非遗烟火美食节则汇集百余种本地小吃，配套海边音乐秀、非遗烟火表演，滨海夜市人气高涨。各类夜间场景持续扩容，餐饮市场提质增效，夜间经济亮点突出。

文旅商贸也实现了深度联动。各地依托景区、历史街区资源，联动商业业态，实现客流转消费。鹿城朔门街推出宋代主题游园会，开展NPC互动、巡游、古风快闪等活动，激活古街商业氛围。龙湾寺前街、平阳坡南街推出沉浸式剧情闯关、主题市集，有效留住游客消费。温州园博园通过灯彩巡游、水上演绎、秋日市集等活动，带动周边商圈消费。洞头依托滨海资源，推出烟花秀、国潮巡游、风情市集等活动，将文旅流量有效转化为商贸增量，实现文旅、商贸双向赋能。