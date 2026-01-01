金秋送爽，丹桂飘香，举国同庆祖国华诞。为丰富市民节日文化生活，“星光耀园博欢歌庆盛世”国庆文艺汇演在温州园博园精彩启幕。200多名文艺爱好者齐聚一堂，为现场市民献上一场精彩纷呈的文化盛宴。

汇演在杨华兰团队带来的开场节目《母亲是中华》中正式拉开帷幕：昂扬舒展的舞姿瞬间点燃现场气氛。乡音袅袅、乡情浓浓，鲍莲英等人带来的温州民歌大合唱《叮叮当》，唱响地道温州韵味。“《叮叮当》是温州经典非遗民歌，家喻户晓，有着浓浓的温州本土烟火气。”团队成员陈女士说道，她们希望通过耳熟能详的旋律让市民感受到非遗的独特魅力。

舞台之上，雪君工作室爱心艺术团的舞蹈演员黄绿平的独舞《孤雁飞》，孙剑秋团队演绎的群舞《星星之火》，以优美的肢体语言回望峥嵘岁月；国家一级演员贾小萍、汤丽芳登台献演经典越剧选段《梁山伯祝英台·十八相送》，婉转缠绵的唱腔让现场观众近距离感受传统戏曲文化。

刚果青年，温州大学硕士、海丝传播中心外籍主播、GlobalFace国际乐队成员平安Safari（Safari Bwinja Bizaza），演唱了他的代表作英文歌《Perfect》惊艳全场；爱歌魔术师带来妙趣横生的魔术表演，变幻的表演引得现场掌声与惊叹声不断；谢晓萍团队带来舞蹈《回娘家》，舞姿灵动鲜活。

温州市歌唱比赛一等奖获得者陈雅修唱响《走进新时代》，嘹亮高亢的歌声礼赞伟大时代。“能在风景优美的园博园登台表演，我内心特别激动。”陈雅修坦言，作为一名红三代，自己始终由衷热爱红歌。她表示，希望借激昂的旋律，抒发对温州这片土地的热爱，同时寄托自己对祖国繁荣昌盛、世界和平美好的真挚祝福。

抖音网红阿唐妈团队带来瑜伽表演《做你的雪莲》，动作舒缓柔美，尽显从容雅致的生命之美，现场观众惊呼：“真是绝活啊！”。曾斩获2026浙江省广场舞（健身操舞）公开赛特等奖的娄桥街道排舞协会—区府广场健身舞队活力登场，欢快热烈的舞蹈充分展现温州人昂扬向上的精神面貌。

演出尾声，高惠娟团队压轴登场，带来经典红歌联唱。《珊瑚颂》《在希望的田野上》《我和我的祖国》三首耳熟能详的旋律次第响起，激昂的歌声响彻园博园。作为本次汇演的压轴节目，高惠娟团队全员精神饱满。“我们团队成员都是高老师的学生，平均年龄六十岁左右，今天下午两点多我们就到这里开始彩排了，希望能够给大家带来好的表演。”团队成员纷纷表示，红歌自带昂扬向上的正能量，此次登台献唱也是全体队员对祖国盛世华诞的深情献礼，衷心祝愿祖国繁荣昌盛。

此次文艺汇演扎根群众，把精彩文艺节目送到市民身边，既烘托了浓厚的节日氛围，也展现了温州人多姿多彩的文化生活。用文艺的力量礼赞盛世，共祝祖国国泰民安。

本场活动由温州园博园建设发展有限公司、温州晚报雪君工作室主办，三乐亭、雪君工作室市民合唱团、雪君工作室爱心艺术团、温州市世纪音弦文化传媒有限公司、温州好牙医口腔门诊部有限公司、金太阳教育集团、温州交运集团城西公交有限公司联合承办。