泰顺的秋天，是伴着日出日落铺展的满目金黄，是古村檐下竹匾中堆叠的饱满红柿，是果园里刚采摘下的新鲜猕猴桃。乡亲们将一整年的耕耘成果、山野给予的馈赠、对时节的期许，轻轻铺展在阳光之下，把古村最朴素的日常，酿成了秋天独有的浪漫。

作为温州市第二批文化特派员，我时常思考：能否让古村的秋意走出大山？能否让乡亲们一整年的辛苦耕耘，被更多人看见、得到更广泛的认可？带着这样的想法，我携着泰顺古村的秋日故事，走进了温州园博园。

带着场景出山

派驻入村后，我真切感受到：晒秋的习俗年年延续，却大多局限在村落山间；农产年年丰收，却难以走出这片山地，簸箕翻晒谷物的脆响始终传不远。本次园博园布展不同于普通的产品陈列展销，我们怀着“带着场景出山”的初心，用几根竹竿、一把稻谷、一捧红粬米、一个南瓜、一竹篮笋干搭建出还原古村晒秋的场景。

这一方小小的展区取材自泰顺古村，浓缩了古村四季耕耘、秋日丰收的完整图景。不少家长带着孩子前来打卡参观，孩子们带着好奇，轻轻触摸展品，指尖仿佛还能感受到这些谷物在爷爷耙子翻晒下留存的阳光温度。

游客与乡村深度对话

园博园是温州文旅展示的重要窗口，泰顺古村在此拥有了属于自己的全新展示窗口。我们联动教投集团，共同打造《文化园博·秋收“丰”景》主题展示。当现代展厅盛满山野的烟火气息，晒秋意境以微场景形式落地园博园文创专柜；当秋收物产被打造为包装精美的特产礼盒，每一份都铺展着一段秋天的故事；当古朴农产与新潮文创并肩陈列，藏于古村中的农耕图景，成为游客驻足欣赏的别致风景。人们或是停下脚步欣赏丰收景致，或是同框合影留念，或是精心挑选心仪特产。

这是城市窗口与山野大地的相逢，也是游客与乡村的一次深度对话。不少参观游客感慨：“原来泰顺藏着这么多好东西，有这么美丽的晒秋风景，下一次一定要带孩子过去看一看。”

搭建微小又绵长的"联结"

泰顺的秋，不止蕴藏一种味道。非遗红粬酿造的美酒、深山压榨的山茶油、山地孕育的猕猴桃、农家手工晒制的菌菇干货……如今，在园博园文创柜台的灯光下，它们既是来自泰顺的乡土馈赠，也承载着好客温州的一份诚意。

这场从乡村奔赴城市的风物之行，不仅有动人风景，更取得了实实在在的成效。依托园博园市级平台优势与客流资源，泰顺乡土特产获得了更多关注，切实拓宽了农产品展示推广渠道。对我所从事的文化工作而言，这是弥足珍贵的一步：不再是“办一场活动、热闹一次”，而是真正做到让乡土文化看得见、本土产品带得走、村民增收落得实。

有人问，文化特派员的职责是什么？我的理解是，着力搭建这些微小又绵长的“联结”：把藏在深山无人知的古村文化，推到城市舞台；把乡亲们辛苦耕耘的山野好物，送出层层山峦；把局限于本土的古村民俗，打造为可展示、可传播、可转化的乡村IP。以一方展区，回应一山秋实，这便是我作为文化特派员的初心与意义。