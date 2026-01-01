10月9日晚，“唱游温州瓯K一夏”2026温州城市歌王“瓯K”大赛总决赛在乐清体育中心篮球馆举行。经过两个多月的层层选拔，6名个人选手与6支县域战队同台竞技，向两大赛道冠军发起最后冲击。

最终，朱伟峰凭借一首《红袖花》摘得个人街巷赛桂冠，成为首届温州城市歌王，乐清“雁山”战队获得县域团体赛冠军。

当天19时，总决赛在大赛主题曲《永远瓯K》的旋律中正式拉开帷幕。赛事通过瓯K大赛官方视频号、抖音号开启8机位同步直播，联动浙广直播、温州发布、温度新闻及各县（市、区）融媒体等平台同步直播，吸引众多网友在线观赛。

个人街巷赛方面，魏明希、朱伟峰、张乘搏、薛可、黄鹏翔、李彤诺6名选手站上最终擂台。县域团体赛则由乐清“雁山”、鹿城“海丝朔门”、平阳“碧海仙山”、苍南“168涛声”、瓯海“纸山”、龙港“小城大事”6支战队争夺冠军荣誉。

从《背叛》《MONICA》《咱老百姓》等个人竞演曲目，到《一生所爱》《向光而立》《山水心灵》等战队作品，不同风格的歌声轮番登场。经过此前多轮赛事的历练，民间歌者们展现出不俗的演唱实力与舞台表现力。县域战队带着各自的家乡印记同台竞技，现场助威声此起彼伏，比赛气氛持续升温。

本次总决赛邀请国内音乐创作、声乐表演及艺术教育等领域的知名专家担任专业评委，包括著名作曲家、音乐制作人捞仔，旅欧男高音歌唱家蔡大生，中央音乐学院教授、博士生导师王威，国家一级演员、女高音歌唱家胡雁，中国音乐家协会会员、浙江省音乐家协会理事金宇华，浙江歌舞剧院首席演员谢雨，以及中国音乐金钟奖获得者、青年男高音歌唱家李勇君。

赛事还特别组建了30人媒体评审团，邀请中央广播电视总台、人民网、新华网、中新社、央广网、浙江日报、浙江法治报、浙江广电、浙江之声、浙江交通之声、美丽浙江，以及温州市新闻传媒中心所属9家市级媒体的代表参与评审。

总决赛采用两轮竞演制。首轮由专业评委评分排名积分与媒体评审团投票排名积分共同决定晋级结果，权重分别为70%和30%，各赛道前三名进入冠军争夺战；第二轮重新抽签确定出场顺序，由专业评委现场评分决出最终名次。

朱伟峰

经过激烈角逐，朱伟峰摘得个人街巷赛桂冠，魏明希、薛可分别获得个人赛亚军和季军；乐清“雁山”战队获得县域团体赛冠军，苍南“168涛声”战队、龙港“小城大事”战队分别获得县域团体赛亚军和季军。来自冠军队伍乐清“雁山”战队的陈好获得最有价值歌手（MVP）荣誉。现场还颁发了赛事单项奖及12个县域优秀组织奖。大赛在评委与选手合唱的《我和我的祖国》中落下帷幕。

乐清“雁山”战队

这场从盛夏唱到金秋的全民歌唱赛事，自7月29日在温州园博园中国馆启动以来，持续受到市民关注。大赛由中共温州市委宣传部、温州市新闻传媒中心、温州市文化广电旅游局共同主办，设置全民个人街巷赛和县域团体积分赛两条赛道，以市级统筹、市县联动的办赛模式，将全市民间歌唱力量汇聚到同一座城市级舞台。

赛事在鹿城、瓯海、乐清、苍南设置4个线下赛区，同时开通抖音线上参赛平台。在不到8周的集中赛程中，密集举办12场百人以上竞演赛事、7场中等规模市集活动，各县（市、区）同步开展海选、组队和集训，形成“天天有歌声、周周有赛事、全城在直播”的热烈氛围。截至目前，赛事线上曝光已超2亿人次，影响力还吸引浙江省内其他地市媒体前来考察学习。

建筑工人、医护人员、个体经营者、教师、大学生……两个多月来，千余名来自各行各业的歌唱爱好者报名参与。大赛面向普通群众开放，并对职业歌唱从业者设置参赛限制，让更多民间好声音有机会登上正式舞台。

伴随赛事推进，“瓯K”的影响力还延伸到城市生活的更多场景。8月5日，首辆“瓯K巴士”开启全城巡游，成为市民争相打卡的流动赛事宣传车；9月下旬，大赛联合温州交运集团推出“瓯K巴士”2.0，结合中秋、国庆双节开展“古城音乐漫游”“快闪音乐会”等活动，邀请晋级选手走进历史文化街区，与市民游客近距离互动，让民间歌声融入温州的日常生活。

本次大赛总决赛落地乐清，赛场外同步开设的“瓯K”主题市集，汇聚乐清非遗、特色美食、本土文创，还融入求职对接等公共服务内容，让市民在观赛之余感受地方文化、体验特色消费场景，进一步实现赛事与文旅消费的联动。

大赛虽已落幕，但属于温州民间歌者的舞台仍将延续。据悉，温州市新闻传媒中心计划推出“看得见的瓯K电台音乐会”，通过常态化音视频节目展示优秀选手风采；持续开展“瓯K巴士唱游温州”等演出活动，并建立温州市新大众文艺人才库，为优秀民间歌手提供更多展示和发展机会。

从街头巷尾的海选现场，到今晚的冠军舞台，这场全民歌唱盛会让普通人成为城市文化生活的主角，也为温州探索群众文化活动新形式、培育具有城市辨识度的文化赛事IP提供了有益实践。