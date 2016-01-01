由浙江安防职业技术学院主办的第六届温州国际设计双年赛（以下简称“双年赛”），定于11月6日在温州科技馆开幕。这场将持续到12月5日的盛大赛事，以“数安山海·智汇园博”为核心主题，深度聚焦温州城市文化内核。

在为期一个月的优秀作品展出期间，将举办多项活动，如召开亚洲AIGC艺术设计应用教育联盟会议、在温州市人民大会堂举办“AIGC背景下科技改变设计发展”“AIGC背景下设计赋能城市文化提升”两场设计沙龙等。在两场沙龙上，来自国内外的设计教育界与产业界嘉宾将围绕AI赋能设计展开交流研讨。

温州国际设计双年赛自2016年举办至今已历时十年。本届双年赛以“设计赋能城市未来，创新激活山海之城”为核心理念，将人工智能技术与设计全链条深度融合作为核心突破点，聚焦设计与文化、科技、时尚、产业、经济的跨界创新，探索AI赋能下设计支撑产业高质量发展的全新路径。

本届双年赛以专业的行业前瞻性、高标准的国际评委阵容与严格的评判标准，倾力打造兼具国际视野、专业水准与AI创新特质的顶级设计盛会，突出温州“千年商港幸福温州”的城市文化特色，展现文化古城、山水温州、科技瓯越的城市形象。活动将通过设计赛事、学术讲座，聚焦新质艺术设计的未来发展与人才培养。