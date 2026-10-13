街头出现“免费杂技表演”？警方提醒：不要围观

“广州辟谣”微信公众号 2026-10-13 11:08:32

表演中常穿插虚假宣传，并借机兜售所谓“药酒”“神药”“儿童玩具”等三无产品，质量与安全均无保障。

“好消息，马戏团来啦”“今晚8点”“在XX公开演出”“免费观看杂技”“有小猴子、大蟒蛇表演……”这些表演看似热闹，实则隐藏套路，请大家务必提高警惕！勿轻信围观！

此类团体通常利用高音喇叭在公园、广场等人流区域循环播放广告，以“免费观看”“稀有动物”为诱饵，吸引老年人、学生等群体聚集观看。表演中常穿插虚假宣传，并借机兜售所谓“药酒”“神药”“儿童玩具”等三无产品，质量与安全均无保障。

有网民发文表示：“免费马戏表演！我被骗了！”

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“刚开始时是有一点杂技表演，但当吸引众人围观后，就开始卖药油了。这些人在卖了药油后，又扮可怜，让在场的观众捐款，说跟他一起表演的那个孩子，父母双亡，智商还有问题。”

不少小伙伴吐槽，“这种套路以前就有”，还有网民受骗买了药水。

据了解，这种马戏团十几年前在全国多地已经出现，套路大同小异，近日又卷土重来。

戏法是假，营销是真

街头表演背后有多重风险

所谓的“免费表演”只是幌子。有网民反映，表演开场后他们利用现场气氛和话术让观众试用、购买所谓“药油”“药酒”等产品，甚至扮演可怜博取捐款。等大家回到家才发现，买到的往往是“三无”产品，效果与宣传完全不同，钱财被骗，还可能影响健康。

此类骗局实际上已在全国流传多年，套路始终如一：表演引流、戏法造势、夸大兜售、三无陷阱。不少群众反映类似情况，不仅造成财产损失，还带来噪音扰民、虐待动物争议等问题。

遇到此类情况

请您做到以下四点

1.不围观

街头遇到类似表演推销，请勿停留围观，避免被话术带入节奏。

2.不购买

所有无正规来源、无产品信息的“保健品”“药品”均不可信，身体不适请到正规医疗机构就诊。

拒绝购买三无玩具，认准合格标识，守护孩子健康安全。

3.不上当

若在辖区内发现此类违规演出、聚集性推销、噪音扰民或欺诈嫌疑，可及时向街道社区或文广体旅、市场监管、综合执法、公安等部门反映。

4.不聚集

疾控中心温馨提示：近期气候温热潮湿，蚊虫活动仍较为活跃，登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病防控压力持续较大。人员外出聚集期间，流行性感冒、新冠病毒感染、手足口病及诺如病毒感染等呼吸道、肠道传染病交叉传播风险增加，聚集性发病风险上升。

来源：“广州辟谣”微信公众号

原标题：广州街头出现“免费杂技表演”？警方提醒：不要围观

本文转自：温州新闻网 66wz.com