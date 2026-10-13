辟谣学堂NO.348丨食品保质期≠保存期！过期食品还能吃吗？答案令人意外

人民日报微信、人民日报健康客户端 2026-10-13 11:08:28

食品在保质期内，就一定能放心食用吗？可能有人觉得，米面粮油、调味品等很难放坏，食品只要在保质期内就一定能吃。真实情况究竟是怎么样的？今天，我们就来聊聊食品保质期的那些事儿。

食品在保质期内，就一定能放心食用吗？可能有人觉得，米面粮油、调味品等很难放坏，食品只要在保质期内就一定能吃。真实情况究竟是怎么样的？今天，我们就来聊聊食品保质期的那些事儿。

01

如何理解“食品保质期”？

8月1日实施的《食品保质期确定指南》（GB/T 47141-2026），再次强调了食品保质期的定义——食品在标明的贮存条件下保持品质的期限。这一定义点明了大众最容易忽略的关键点：保质期并非单纯的时间期限，而是“贮存条件+有效期限”的组合概念。

上海市食品学会食品安全专业委员会委员刘少伟在接受记者采访时表示，标签标注的“常温”“避光”“冷藏”“冷冻”等贮存条件，是保障保质期有效的核心前提。一旦脱离既定储存标准，保质期便失去其原有的参考意义。

即便食品仍在标注的保质期内，不当储存也会加速食品劣变、大幅缩短实际保质时长，严重时会滋生有害微生物，彻底丧失食用安全性。此外，专家就大家关心的问题进行了答疑解惑。

02

“临期食品”能不能买？

在包装完好、全程规范储存的前提下，临期食品的风味、口感、安全性均有保障，消费者可放心选购，在保质期内吃完即可。

但若食品已出现霉变、异味、变色、形态异常等变化，坚决不要购买。

不同品类食品的变质速度差异显著，需区别对待——

酸奶等高水分、高营养食品极易在储运不当情况下滋生微生物，选购时须格外谨慎；

饼干、方便面等低水分食品，安全性相对更高。

03

食品过期了，还能吃吗？

合规储存下食品过期仅代表企业不再担保品质，并非必然变质，部分仍可食用，但可能品质下降、营养流失，少量食用通常无碍。然而，隐性变质（如滋生霉菌、致病菌、毒素或氧化酸败）难以肉眼识别，易引发健康风险，故从安全角度最好不食用。

保质期过了一两天，食品能不能吃？这得分情况看。长保质期的食物（保质期为6个月以上），过期前一天和过期后一天区别不大，还可以吃；短保质期的食物（保质期在30天～6个月），风险大，最好扔掉不吃。

长保质期的食物通常会经过严格的杀菌，或者食物本身的环境不适合微生物生长，例如罐头、坚果等，“过期几天”和“还有几天过期”，区别不大。短保质期食物大多没有完全解决微生物问题，保质期通常会尽量压缩。这类食物一旦过期，很易造成微生物指标超标，不建议食用，例如酸奶、糕点。

04

食品保质期越长，防腐剂越多吗？

食物保质期越长，并不意味着防腐剂越多。食品保质期的长短，与食品自身特性、生产工艺和储存条件有关，并非仅由防腐剂的多少决定。

许多长期保存的食品可实现零防腐剂，例如蜂蜜、食醋、白酒等高糖高酸高盐食品，凭借天然抑菌特性可长期储存；常温奶、罐头等通过真空密封与高温灭菌等工艺彻底隔绝污染，也可以长期储存。

换句话说，食物保质期的长短是由多种因素共同决定的，只要是按照《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2024）合理使用防腐剂，不会对人体产生健康危害，因此不必过度恐慌。

来源：人民日报微信、人民日报健康客户端

原标题：食品保质期≠保存期！过期食品还能吃吗？答案令人意外

本文转自：温州新闻网 66wz.com