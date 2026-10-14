快卸载！这些应用，可能正在泄露你的个人信息

根据中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《关于开展2026年个人信息保护系列专项行动的公告》，依据《网络安全法》《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规和有关规定，经国家计算机病毒应急处理中心检测，82款移动应用存在一项或者多项违法违规收集使用个人信息情况，现通报如下：

1.在App首次运行时未通过弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则；以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意；隐私政策难以访问；个人信息处理者在处理个人信息前，未以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知个人信息处理者的名称或者姓名、联系方式、个人信息的保存期限等。涉及20款移动应用如下：

《市值风云》（版本V6.55.0，vivo应用商店）

《Fere fit》（版本V 5.6.47，小米应用商店）

《鹏瑞利医信签》（微信小程序）

《徐州医科大学附属医院互联网医院》（微信小程序）

《中山大学附属第一医院》（微信小程序）

《蘑菇宠医》（百度小程序）

《滴答滴顺风车》（百度小程序）

《我的花园世界》（微信小程序）

《莽过教育》（微信小程序）

《苏大继续教育》（微信小程序）

《蜗牛学苑IT教育》（微信小程序）

《高途-让学习更美好》（微信小程序）

《百色出行》（微信小程序）

《艾来电》（微信小程序）

《租车安心丨沃出行短租长租租购》（微信小程序）

《诚赁租机》（支付宝小程序）

《小黄驴共享》（微信小程序）

《珂徕出行》（微信小程序）

《牛卡福万金油能源》（微信服务号）

《南京银行鑫享贷》（微信小程序）

2.隐私政策未逐一列出App（包括委托的第三方或嵌入的第三方代码、插件）收集使用个人信息的目的、方式、范围等。涉及49款移动应用如下：

《市值风云》（版本V6.55.0，vivo应用商店）

《沙师弟司机》（版本v6.0.0，华为应用市场）

《好轻》（版本5.6.3，vivo应用商店）

《车优多》（版本7.2.11.0，小米应用商店）

《橙果错题本》（版本8.963，小米应用商店）

《全能手机扫描王》（版本6.0.4，百度手机助手）

《知源经络穴位》（版本4.3.0，百度手机助手）

《六只脚》（版本4.32.5，搜狗下载）

《妙懂地理》（版本10.1.1，搜狗下载）

《鹏瑞利医信签》（微信小程序）

《约牛股票》（版本4.7.5，PC下载网）

《东南大学附属中大医院智慧医院》（微信小程序）

《江门市中心医院》（微信小程序）

《徐州医科大学附属医院互联网医院》（微信小程序）

《重庆高速ETC》（微信小程序）

《轻牛健康》（版本4.20.0，PP助手）

《雅迪智行》（版本8.8.9，应用宝）

《易公交》（版本4.0.2，PP助手）

《PDF扫描全能王》（版本6.1.0，小米应用商店）

《橙啦》（版本V5.4.1（338），PP助手）

《开盘啦》（版本6.2.20.5，PP助手）

《租租车》（版本5.4.260820，PP助手）

《智行旅行》（版本10.24.8，应用宝）

《万步健康》（版本7.4.0.6183，PP助手）

《萌宝绘本故事》（版本V5.0.4.0，MiTV 应用中心）

《探奇动物界》（版本V4.00.00，MiTV 应用中心）

《贪吃蛇乐园》（微信小程序）

《我的花园世界》（微信小程序）

《华彩生活》（版本V5.5.00，OPPO软件商店）

《北京交通APP》（版本V2.0.7，OPPO软件商店）

《广安门医院》（版本V4.3.0，OPPO软件商店）

《家庭中医馆》（版本1.0.55，单机100手游网）

《库课网校》（版本7.4.4，PC下载网）

《五星智投》（版本1.31.0，PC下载网）

《阿牛智投》（版本6.9.79，3322软件下载站）

《金斗云智投》（版本9.3.6，PC下载网）

《财联社》（版本8.8.2，当快软件园）

《诊股宝》（版本1.4.13，17178下载站）

《丁香医生》（版本11.63.0，多多软件站）

《猎聘》（版本6.26.0，豌豆荚）

《超格教育》（版本4.8.8，PC下载网）

《每日瑜伽》（版本9.85.1.0，脚本之家）

《星河广告SDK》（版本v2.6.1，官网）

《萝卜投研》（版本5.4.8.0，华为应用市场）

《艾来电》（微信小程序）

《遇鹿出行》（微信小程序）

《卫莱电》（微信小程序）

《珂徕出行》（微信小程序）

《上元教育》（版本2.9.6，PC下载网）

3.个人信息处理者向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的，未向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得个人的单独同意。涉及11款移动应用如下：

《昆明医科大学第一附属医院》（微信小程序）

《东南大学附属中大医院智慧医院》（微信小程序）

《中山大学附属第一医院》（微信小程序）

《重庆高速ETC》（微信小程序）

《智行旅行》（版本10.24.8，应用宝）

《华彩生活》（版本V5.5.00，OPPO软件商店）

《北京交通APP》（版本V2.0.7，OPPO软件商店）

《韭研公社》（版本1.3.8，OPPO软件商店）

《班级小管家》（版本3.10.8，OPPO软件商店）

《和睦家医疗UnitedFamily》（微信小程序）

《租车安心丨沃出行短租长租租购》（微信小程序）

4.未在征得用户同意后才开始收集个人信息或打开可收集个人信息的权限。有提示收集规则，但用户点击拒绝后仍存在收集个人信息或打开可收集个人信息的权限，或频繁征求用户同意、干扰用户正常使用。涉及3款移动应用如下：

《滴答滴顺风车》（百度小程序）

《雅迪智行》（版本8.8.9，应用宝）

《河西停车》（微信小程序）

5.未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能；为更正、删除个人信息或注销用户账号设置不必要或不合理条件。涉及2款移动应用如下：

《易公交》（版本4.0.2，PP助手）

《卫莱电》（微信小程序）

6.投诉、举报未在承诺时限内受理并处理。涉及1款移动应用如下：

《萌宝绘本故事》（版本V5.0.4.0，MiTV 应用中心）

7.未向用户提供撤回同意收集个人信息的途径、方式；个人信息处理者未提供便捷的撤回同意的方式。涉及7款移动应用如下：

《健康160》（版本V7.8.7.1，vivo应用商店）

《十六番旅行》（版本9.5.1，华为应用市场）

《滴答滴顺风车》（百度小程序）

《广安门医院》（版本V4.3.0，OPPO软件商店）

《班级小管家》（版本3.10.8，OPPO软件商店）

《河西停车》（微信小程序）

《卫莱电》（微信小程序）

8.通过自动化决策方式向个人进行信息推送、商业营销，未同时提供不针对其个人特征的选项，或者未向个人提供便捷的拒绝方式。涉及4款移动应用如下：

《月亮有约》（版本1.0.1，小米应用商店）

《Fere fit》（版本V 5.6.47，小米应用商店）

《PDF扫描全能王》（版本6.1.0，小米应用商店）

《萌宝绘本故事》（版本V5.0.4.0，MiTV 应用中心）

9.个人信息处理者处理敏感个人信息的，未向个人告知处理敏感个人信息的必要性以及对个人权益的影响。涉及1款移动应用如下：

《重庆高速ETC》（微信小程序）

10.个人信息处理者处理不满十四周岁未成年人个人信息的，未制定专门的个人信息处理规则。涉及3款移动应用如下：

《Fere fit》（版本V 5.6.47，小米应用商店）

《蘑菇宠医》（百度小程序）

《贪吃蛇乐园》（微信小程序）

11.未能采取有效安全技术措施，防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。涉及13款移动应用如下：

《牛股王股票》（版本V7.2.0，vivo应用商店）

《新浪财经》（版本10.9.0.1，360手机助手）

《健康160》（版本V7.8.7.1，vivo应用商店）

《十六番旅行》（版本9.5.1，华为应用市场）

《兴盛优选》（版本V2.60.0+10943，华为应用市场）

《阿布睡前故事》（版本V1.2.9.5，vivo应用商店）

《谷医堂商城》（版本1.9.1+2026081201，vivo应用商店）

《一笑而过》（版本3.3.9，小米应用商店）

《月亮有约》（版本1.0.1，小米应用商店）

《山东高速ETC》（微信小程序）

《滴答滴顺风车》（百度小程序）

《河西停车》（微信小程序）

《小黄驴共享》（微信小程序）

12.无隐私政策。涉及4款移动应用如下：

《天津市眼科医院视光中心》（微信服务号）

《伴学作文》（百度小程序）

《久顺出行》（百度小程序）

《华山旅游服务平台》（微信服务号）