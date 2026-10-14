网传“禁止教师用AI备课”“AI备课将被查处”？权威解读

全国教育辟谣平台 2026-10-14 10:52:13

事实上，从国家层面的政策导向来看，对教师使用AI的态度始终是“鼓励用、不滥用”——鼓励合理利用技术减负增效，同时划清“辅助”与“替代”的明确边界。

日前，山东、云南、黑龙江等地相继出台规范，对教师使用人工智能工具的行为作出细化要求。部分自媒体将“规范使用”解读为“全面禁止”，网络上随即出现“禁止教师用AI备课”“AI备课将被查处”等网传说法，引发不少教师的困惑：用AI备课到底行不行？

事实上，从国家层面的政策导向来看，对教师使用AI的态度始终是“鼓励用、不滥用”——鼓励合理利用技术减负增效，同时划清“辅助”与“替代”的明确边界。

国家和地方政策划定了哪些使用边界

·国家层面：明确“辅助不替代”，划定六方面行为边界

2025年11月，教育部教师队伍建设专家指导委员会发布《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》（以下简称《指引》），这是国家层面首份专门针对教师群体的生成式人工智能应用规范，适用于大中小学及幼儿园等各级各类教师。这份文件的核心指导思想，不是“禁止”，而是“引导”，引导教师“愿用、会用、善用”人工智能赋能教育教学。

文件围绕学习、教学、育人、评价、管理、研究六大维度，提供了30个具体的应用场景示例，告诉教师“可以怎么用”；同时用18个行为示例明确了“什么不能做”。这六大维度具体包括：助力学习变革、助力教学提质、助力育人进阶、助力评价增效、助力管理升级、助力研究创新。其中，在价值观引导、道德教育等关键育人环节，教师必须主导完成，不得交由AI技术替代；研究选题、核心论点、论证过程须由教师独立完成，AI仅可辅助梳理文献；分析学生成绩时须事先对敏感数据进行脱敏处理，严禁出售或非法提供学生数据。完整的行为示例清单可查阅《指引》原文。

政策划定的行为边界非常清晰，并都指向同一个核心判断：AI可以提供信息参考，但无法替代教师基于经验、情感和思考等作出的价值裁量。

·地方层面：鼓励合理使用，细化“人机协同”边界

据公开报道不完全统计，2025年以来，山东、浙江等省份已陆续出台相关规范。文件名称虽有不同，有的叫“行动方案”，有的叫“指导纲要”，有的叫“素养框架”，但核心指向高度一致：鼓励合理使用，禁止越界替代。

各地政策大体分为两类。一类是综合性部署，如浙江、云南、黑龙江、辽宁等省份出台“人工智能+教育”行动方案，从省级层面规划AI在教育领域的应用方向与边界；山东、广东、浙江等地则专门针对教师群体发布AI素养框架或教学指导纲要，明确“教师是教学设计的责任主体”。其中，浙江兼具综合性部署和专门针对教师群体的文件。另一类是落地执行方案，如陕西、甘肃、贵州、重庆等地印发专项计划，将AI素养纳入教师培训体系或职称评审指标。

值得关注的是，区级层面也有积极探索。武汉市江岸区教育局建立了“能用、慎用、禁用”三类场景的分级管理机制，杭州师范大学、浙江财经大学等高校也出台了校内AI使用规范。

从省级到区级，各地政策的核心指向高度一致：鼓励用AI辅助教学，禁止用AI替代教师。区别只在于各自叫法和细化方式不同。

“一刀切禁止”的误读从何而来

“一刀切禁止”误读的产生，往往源于对政策文本的断章取义。部分信息仅截取“严禁教师以人工智能工具直接替代备课授课”等表述，却刻意忽略其上下文中“鼓励应用”“规范引导”等政策精神。此外，“替代”与“辅助”在语义上容易被混淆，政策禁止的是“替代”，而非“使用”，两者有着本质区别。

梳理发现，这类误读并非孤例。每逢新技术进入教育领域，“规范”常被曲解为“禁止”，“约束”被放大为“封杀”。其根源在于部分自媒体选择性截取政策中的约束性表述，放大焦虑、制造对立，却对政策中大量的鼓励性条款视而不见，从而将“约束滥用”歪曲为“全面禁止”。

政策本意：鼓励用，不滥用

当前社会面流传的“禁止教师用AI备课”是对政策的严重误读，不少教师的担忧源于对政策具体条款的不了解。

从国家到地方，政策的核心始终是“鼓励用、不滥用”。鼓励教师善用AI减负增效，同时划清“辅助”与“替代”的边界。《指引》明确引导教师“愿用、会用、善用”AI赋能教育教学，并提供了30个具体应用场景。山东省教育厅明确“教师是教学设计的责任主体”，严禁AI“直接替代”备课授课，但允许用于“辅助探究、启发思考、优化反馈”。武汉市江岸区教育局建立了“能用、慎用、禁用”三类场景的分级管理机制。

政策指向非常明确：AI是教学的辅助工具，不是教师的替代者。只要教师保留教学设计的主体责任，AI就是合法的辅助工具。各地政策的细化方向是“如何规范用”，而非“要不要禁”。

点评

“禁用AI备课”是对政策的典型误读，这类误读之所以传播，与公众对AI技术快速进入教学场景的焦虑有关，将“规范”曲解为“禁止”。政策的真实意图是划清“辅助”与“替代”的界限：鼓励教师善用AI减负增效，但要求教师坚守教学设计的主体责任。“一刀切禁止”的误读，既不符合政策本意，也无助于教师拥抱技术变革。

来源：全国教育辟谣平台

原标题：网传“禁止教师用AI备课”“AI备课将被查处”？权威解读

本文转自：温州新闻网 66wz.com