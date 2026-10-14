网传“禁止教师用AI备课”系误读（2026·10·14）

全国网络辟谣 2026-10-14 16:51:03

辟 谣 网传“禁止教师用AI备课”系误读

详情：日前，山东、云南、黑龙江等地相继出台规范，对教师使用人工智能工具的行为作出细化要求。部分自媒体将“规范使用”解读为“全面禁止”，网络上随即出现“禁止教师用AI备课”“AI备课将被查处”等说法，引发不少教师的困惑：用AI备课到底行不行？

事实上，政策的核心始终是“鼓励用、不滥用”，鼓励教师善用AI减负增效，同时划清“辅助”与“替代”的边界。国家层面，2025年11月，教育部教师队伍建设专家指导委员会发布《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》，明确引导教师“愿用、会用、善用”AI赋能教育教学，并提供了30个具体应用场景。地方层面，2025年以来，多省份已陆续出台相关规范。文件名称虽有不同，有的叫“行动方案”，有的叫“指导纲要”，有的叫“素养框架”，但核心指向高度一致：鼓励合理使用，禁止越界替代。政策指向非常明确：AI是教学的辅助工具，不是教师的替代者。只要教师保留教学设计的主体责任，AI就是合法的辅助工具。各地政策的细化方向也是“如何规范用”，而非“要不要禁”。

“禁用AI备课”是对政策的典型误读，这种“一刀切禁止”的误读，既不符合政策本意，也无助于教师拥抱技术变革。（来源：“全国教育辟谣”微信公众号）

辟 谣 “河南鹤壁主城区集中供热需缴纳供热空置费”不实

详情：近期，网上流传“河南鹤壁热力公司要收取供热空置费，不交纳空置费还要收取违约金”的说法，引发关注。对此，当地热力公司回应称，目前鹤壁市主城区没有任何收取供热空置费的相关政策，不存在报停后收取空置费、不交空置费加收违约金的规定，该说法完全不实。据了解，国内部分城市需要缴纳基础热费或者热能损耗补偿费，主要用于弥补管网设施固定运维成本与户间传导传热损耗。但结合鹤壁本地民生实际，该市未执行空置费政策。（来源：“清朗河南”微信公众号、“鹤壁融媒”微信公众号）

科 普 洗衣凝珠里的洗衣液为何会灼伤眼角膜？

详情：近日，有网民反映，妻子在洗涤衣物时，试图将两颗受潮粘连的洗衣凝珠分开，但凝珠在撕开瞬间突然爆破炸裂，高浓度洗涤液直接溅入眼中。起初，她以为简单冲洗即可，未料疼痛加剧，去医院检查后才得知，眼睛已有一小块角膜因被腐蚀而缺失。

洗衣凝珠为什么会对眼睛有如此大的伤害？

很多人的第一反应是里面有强腐蚀、剧毒的成分，其实不然。洗衣凝珠的内部主要含有三种类型的成分：表面活性剂、助剂和水。其中，“主角”自然是表面活性剂，也就是肥皂、洗发水、沐浴露、洗衣液里负责去污的那类物质。表面活性剂本身的毒性和腐蚀性都不算强，而且洗涤产品通常要考虑被误食的情况，所以设计时就会把毒性压得很低。真正的问题出在“浓度”。洗衣凝珠里的液体高度浓缩，含水量极低，接触到黏膜这类娇嫩的组织，就会把细胞里的水“榨”出来，使细胞受损。

除了浓度，酸碱性也是个问题。为了更利于去除油污，洗衣产品通常调成弱碱性，凝珠的pH大致在7.5到10、11之间，各品牌不同。碱性物质接触人体组织时，也会使蛋白质等分子分解，造成损伤。我们眼睛上的角膜是一个特别娇嫩的组织，分布着丰富的神经末梢，受伤时会非常疼。而且碱性物质比酸更容易往深处渗透，损伤可能持续发展。

洗衣凝珠里的液体不慎溅进眼睛，应迅速进行以下处理：

1.立刻用大量清水或生理盐水冲洗，这是最重要的一步，冲得越早，伤害越小。

2.冲洗时，用干净的水杯或水瓶装满水，往眼睛上倾倒，或者直接用花洒调小水流对着眼睛冲洗。

3.冲洗时应不停眨眼、转动眼球、翻眼睑，让液体尽可能地被冲出来。

4.建议持续冲洗至少15分钟，不要揉眼，也不要自己涂眼药。

5.冲洗后立刻去眼科急诊，哪怕疼痛缓解了也要去，并带上洗衣凝珠的包装。

（来源：“科普中国”微信公众号）

关 注 2026年9月全国受理网络违法和不良信息举报1740.5万件

详情：9月，中央网信办举报中心指导全国各级网信举报工作部门、主要网站平台受理网民举报色情、赌博、侵权、谣言等违法和不良信息1740.5万件，环比下降3.2%、同比下降6.3%。其中，中央网信办举报中心受理举报59.7万件，环比下降19.8%、同比增长51.5%；各地网信举报工作部门受理举报59万件，环比增长5.4%、同比下降41.5%；全国主要网站平台受理举报1621.8万件，环比下降2.7%、同比下降5.5%。（来源：“全国网络举报”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com