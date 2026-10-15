央视新闻微信公众号 2026-10-15 09:46:26

网络博主宣称“在家就能测胃肠癌”，专家表示，此方法或贻误病情。

在我国，胃癌、食管癌位居高发癌症前列，结肠癌也不容忽视。胃肠镜检查是筛查胃癌、食管癌、结肠癌的 “金标准”，早发现、早治疗，就不必“谈癌色变”，但 繁 琐的 胃肠镜检查流程让 很多人产生“劝退”心理。如果有人说，不用跑医院，一个试剂盒在家就能筛查胃癌、肠癌，你会心动吗？

网络博主宣称 “在家就能测胃肠癌 ”

专家： 此方法或贻误病情

最近，社交平台上所谓 “胃肠癌早筛神器”很吸引眼球。

记者发现，大量医疗营销账号推广大便隐血、转铁蛋白等居家检测试剂盒，宣称是肠癌“早筛神器”，哪怕肠道少量出血也能精准捕捉。部分账号还打出 “怀疑肠癌，不要直接去做肠镜！”的标题，并称医生都推荐先用大便隐血试纸初筛，甚至表示“阴性就能省去做肠镜，阳性再去医院”。

这些检测真能筛查肠癌、胃癌吗？江苏省中西医结合医院消化科副主任、主任医师李慧表示，此类检测主要用于发现消化道 出血，而消化道出血与胃肠道肿瘤不能简单画等号。

大便隐血主要是看有没有消化道出血，有一定假阳性可能，比如吃了血制品也可能阳性。溃疡性结肠炎、炎症性肠病、痔疮等引起的少量出血也会阳性，但不是胃肠道肿瘤。此外，阴性也不能像营销账号宣称的那样放心排除癌症， 用这种方法排除癌症，可能贻误病情。

医生表示 ，早期肠癌或早期胃癌，如果没有消化道出血，查出来就是阴性。阳性不代表肯定有肿瘤或早癌，阴性也不能排除。这两个指标主要看有没有胃肠道出血，不是判断早癌的直接手段。

“ 居家自测唾液可发现早期胃癌 ” 是真的吗？

除了肠癌检测产品，还有账号推广胃蛋白酶检测试剂盒，打着 “胃癌早筛”旗号，宣称只需检测唾液，10分钟在家完成胃癌早筛。有账号以患者自述口吻发布“我是如何发现自己胃癌早期”，配图是输液患者，让网友误以为用试剂盒自测发现早期胃癌。但记者查看主页发现，账号认证为某医疗公司主理人，类似内容发布了几十条。

检测唾液中的胃蛋白酶，究竟能否发现早期胃癌？山东大学齐鲁医院普外科副主任、胃肠外科主任医师曲辉介绍，这种试剂盒无法用于早期胃癌筛查。它的原理是判断唾液里是否存在胃蛋白酶，辅助提示胃食管反流。但健康人的胃蛋白酶也常反流到口腔，没法精确量化，不被临床采纳，更不能用于早期肿瘤筛查。

胃肠镜是 检查 “金标准”

高危人群别拖延

这些推广往往抓住消费者害怕胃肠镜的心理，突出 “不痛苦”“不跑医院”“操作简单”。曲辉提醒，目前，胃镜、肠镜仍是胃肠早癌筛查唯一不可替代的“金标准”，不仅能确认病变，还能及时干预，居家检测无法替代。“胃镜可以直接观察胃黏膜上皮病变，取活检做病理检测；肠镜可以直视病灶，获取病理组织，还能同步切除 息肉 ，这是居家检测无法直接做到的。 ”

医生提醒，胃肠镜筛查应当结合年龄、家族病史、既往疾病等风险因素，由医生评估后制定方案。特别是有胃肠癌家族史、幽门螺杆菌感染、萎缩性胃炎、肠息肉等情况的人群，应当重视规范筛查。已经出现症状的人群，不应因为一张试纸的阴性结果，就推迟必要的就医和检查。

来源：央视新闻微信公众号

原标题：在家就能自测胃肠癌？网传“早筛神器”靠谱吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com