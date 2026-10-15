网传超级工程隧洞“挖偏”？中国铁建专业解读（2026·10·15）

全国网络辟谣 2026-10-15 20:17:25

辟 谣 网传超级工程隧洞“挖偏”？中国铁建专业解读

详情：近日，网上流传一条工程隧道现场施工视频，并配文称该隧道施工出现严重“挖偏”，引发关注。对此，中国铁建作出专业解读：“挖偏”的说法存在认知偏差。

网传视频画面是位于甘肃的一座抽水蓄能电站，总装机容量1200兆瓦，距离酒泉千万千瓦级风电基地仅15公里，是风光新能源绝佳的配套调节电源。和常规抽水蓄能项目不同，这座电站采用了国内首创的“同侧进出水叠层隧洞”设计——4条引水支管和4条尾水支管分层并行排布。被误传“挖偏”的两处洞室，两条隧洞上下叠层、错位布置，一条负责送高压水，一条负责收低压水，配合撑起一个水循环。在抽水蓄能电站里，水要在上下两个水库之间反复“搬运”，发电时往下冲，蓄能时往上抽。两条支管，在这条循环通道上发挥着关键作用。

此外，网民关注的“叠层施工不安全”“竟然用挖掘机挖隧道”，实则是经过安全考量的专业方案，采用了针对性的工艺优化。叠层施工是综合考虑厂房布局约束、河西走廊地形限制以及电站系统配对需求后的方案。同侧山体布置，能节约宝贵的空间，减少山体边坡开挖量。同时，考虑到岩体松软脆弱，爆破容易引起围岩扰动过大，采用机械开挖震动小、洞形规整，反而更利于洞室稳定。

这座位于河西走廊的抽水蓄能电站建成后，将大幅消纳河西走廊的风电、光伏清洁能源，弥补新能源发电间歇性、波动性的短板，为西北电网提供调峰、储能、调频支撑，助力西部新能源基地稳定运行。（来源：“中国铁建辟谣平台”微信公众号）

误 区 用“早筛神器”在家就能自测胃肠癌？

真相：近日，大量医疗营销账号推广大便隐血、转铁蛋白等居家检测试剂盒，宣称“不痛苦”“不用跑医院”“操作简单”“即使肠道少量出血也能精准捕捉”，是肠癌“早筛神器”。事实上，这种网传“早筛神器”无法用于早期胃癌筛查，更不能用于早期肿瘤筛查。此类检测主要用于发现消化道出血，而消化道出血与胃肠道肿瘤不能简单画等号。

早期肠癌或早期胃癌，如果没有消化道出血，查出来就是阴性。阳性不代表肯定有肿瘤或早癌，阴性也不能完全排除癌症。而大便隐血检测主要是看有没有消化道出血，有一定假阳性可能，比如吃了血制品也可能阳性，用这种方法排除癌症，可能贻误病情。

目前，胃镜、肠镜仍是胃肠早癌筛查唯一不可替代的“金标准”，不仅能确认病变，还能及时干预，居家检测无法替代。已经出现症状的人群，应及时就医和检查。（来源：“央视新闻”微信公众号）

通 报 中央网信办等四部门集中开展网络涉军不当营销和炒作信息专项整治

详情：为进一步规范互联网军事信息传播管理，深入排查整治网络涉军不当营销和炒作信息，中央网信办、退役军人事务部、中央军委政治工作部、中央军委政法委员会决定从10月份开始，集中开展为期2个月的网络涉军不当营销和炒作信息专项整治。

专项整治期间，主要筛查处置以下10类开展网络涉军不当营销和散布涉军炒作信息的网站账号。

1.包装所谓“内部考试名额”、“免试入职”、“军考保过”等，发布涉及士兵考学提干、直接选拔招录军官、军队文职人员招考、退役安置辅导培训等虚假营销信息。

2.片面或者错误解读军队人员晋升任用、选调交流、退役退出、福利待遇等政策，以提供付费咨询、组建粉丝群组等形式不当牟利。

3.利用网络售卖军服及标志服饰、被装等军品（含仿制品）物资等，虚构军队人员、退役军人形象以及穿着军服或者仿制品直播带货、寻求打赏等。

4.利用军队退役专家、军队名人身份或者关联相关书画、演出等活动，开展违规营销宣传、炒作涉军信息；使用涉军特定含义字样和图案、部队履历敏感信息等开展网络营销活动。

5.关联涉军身份属性录制擦边视频或者进行低俗表演等引流吸粉。

6.利用AI技术生成或者采取拼凑、嫁接、剪辑等方式，编造涉军“爽剧”、悲情故事、恶搞视频等虚假信息。

7.关联炒作涉及军队院校招生、部队征兵等负面信息，恶意发布唱衰军事职业发展等信息。

8.关联退役军人或者军队人员家属等身份，讨论散布服役经历、营区定位、部队番号、训练装备、军事行动等敏感信息。

9.炒作军队人员婚姻婚恋，发布涉及转业费、退伍费、复员费等不当解读信息。

10.假冒军队人员或者退役军人身份，开设网络账号实施诈骗、敲诈以及商业宣传等违法违规活动。（来源：“网信中国”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com