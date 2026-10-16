酒精能杀灭诺如病毒？换季时输液能疏通血管，预防脑梗死？2026年9月科学领域流言榜来了

全国网络辟谣、科学辟谣平台 2026-10-16 09:27:00

2026年9月科学领域流言榜来了！看看有你中招的吗？

酒精能杀灭诺如病毒？

流言：酒精喷一喷就能杀死诺如病毒，免洗洗手液随手擦擦就行，根本不用洗手！

真相：这种说法没有科学依据。

诺如病毒传染性强，每年10月至次年3月为流行高峰，学校、托幼机构易发生聚集性疫情。酒精靠破坏病毒包膜的脂质层来杀毒，而诺如病毒是无包膜病毒，外层蛋白质衣壳结构稳定，对酒精耐受性强，因此酒精难以杀灭它，酒精免洗洗手液和湿巾效果亦不佳，不能替代流动水洗手。

保持良好的手卫生才是关键：饭前便后、加工食物前、接触公共物品后，应用肥皂或洗手液配合流动水洗手。

感染后应居家休息、主动隔离，症状消失72小时后再返校上岗；止吐止泻应遵医嘱，若出现严重呕吐腹泻、口干、尿量明显减少等脱水迹象，应立即就医。

（来源：全国网络辟谣、“新华社”微信公众号、科学辟谣）

螃蟹靠激素催肥？

流言：现在的螃蟹都是靠打激素催肥的，又肥又黄全是激素催出来的，千万别吃！

真相：这种说法没有依据。

螃蟹是无脊椎甲壳动物，内分泌系统与人类差异极大，其生长、蜕壳和性腺发育主要由自身的激素系统调节。人用激素投进蟹池既不能被识别利用，反而可能会干扰生理节律，造成蜕皮异常、蟹壳变薄、蟹黄减少，严重时代谢紊乱甚至死亡。

退一步说，即便有效，养殖场也没动力用：激素成本高、剂量难控，还可能会让商品蟹贬值、大批死亡，得不偿失。

当前大闸蟹养殖已形成一套成熟的生态化、标准化技术体系，可通过水质调控、科学投饲、水草护养、疫病防控等方式，提升螃蟹的品质与产量，完全无需依赖激素。

（来源：科学辟谣）

盐湖景区捡到的湖盐块富含矿物质，可直接当食盐食用？

流言：盐湖捡的盐块纯天然、富含矿物质，比超市盐更健康，直接炒菜吃完全没问题！

真相：有健康风险，不建议食用。

景区的湖盐块可以作为食盐生产的原料，但要成为食用盐，必须经过规范加工去除杂质，并逐项通过质量检验。我国《食品安全国家标准 食用盐》（GB2721-2015）和《食用盐》（GB/T5461-2016）对食用盐的纯度、杂质和污染物指标都有明确规定，而景区捡到的湖盐块未经任何加工和检测，因此是否符合这些要求尚不可知。

有些商家会以“天然”“富含矿物质”等噱头销售湖盐块，但“天然”并不等于适合食用。从成分上看，湖盐块除了氯化钠，通常还含有氯化镁、硫酸镁、泥沙等杂质。若盐湖周边环境受到污染，湖盐块中还可能残留污染物。因此，湖盐块的安全风险不可控，不能当食盐来吃。

此外，景区的湖盐块本身也是自然景观的一部分，大家看看就好，可别把它带回家当盐吃了。

（来源：科学辟谣、食安中国）

噎住首选海姆立克法急救？

流言：噎住就赶紧用海姆立克法，腹部冲击最管用，千万别先拍背！

真相：不能一概而论。

海姆立克法（腹部冲击）仅适用于清醒的重度气道异物梗阻患者，表现为无法咳嗽、无法发声、面色青紫、双手抓喉等。根据我国相关急救规范，清醒的成人和1岁以上儿童可先进行5次背部拍击，再进行5次腹部冲击，两者交替进行，直至异物排出或患者失去反应。

对于孕妇或腹部无法环抱者，应采用胸部冲击；1岁以下婴儿采用5次背部拍击＋5次胸部冲击，不能进行腹部冲击。

如果患者失去意识，应立即拨打120并开始心肺复苏。每次开放气道时检查口腔，只有看到异物时才取出，不要盲目伸手掏挖。

总之，噎住后的关键不是马上“海姆立克”，而是先判断梗阻程度，再采取正确的急救方法。

（来源：人民日报健康客户端）

换季时输液能疏通血管，预防脑梗死？

流言：换季一定要去输液“冲血管”，能疏通血管、预防脑梗，家里有老人的赶紧安排上！

真相：这种说法毫无科学依据。

脑梗死的发生原因很多，包括动脉粥样硬化、血栓形成、房颤导致的栓塞以及小血管病变等。输几天液，并不能把已经形成的动脉粥样硬化斑块“冲走”，更不能因此获得几个月的防脑梗效果。

相反，没有明确适应证就盲目输液，还会增加药物过敏、静脉炎、感染等风险；对于心功能或肾功能较差的人，大量、快速输液还可能增加循环负担。

预防脑梗死，真正依靠的是科学的长期管理。日常要控制好血压、血糖和血脂，戒烟、规律运动；已经患有心脑血管疾病或存在房颤等危险因素的人，应由医生根据具体情况决定是否使用他汀、抗血小板药或抗凝药，切勿自行用药。

（来源：科学辟谣、中国新闻网）

用盐水、小苏打水、淘米水泡菜能去毒，泡得越久越干净？

流言：买菜回来先用盐水、小苏打水、淘米水多泡一会儿，泡得越久、加料越多，农药和“甲醛白菜”就越干净。

真相：这种说法并不准确。

洗菜并非泡得越久、加料越多就越安全。日常用流动清水仔细冲洗，就能去除泥土、部分表面农残和微生物；盐水、小苏打水、淘米水都不是通用“去毒水”。家用浓度盐水无法可靠杀灭细菌和寄生虫，也不能清除蔬菜内部污染；小苏打对部分农残有一定帮助，但效果受种类和浓度影响，对已渗入组织内部的残留作用有限；淘米水缺乏稳定优于清水的证据，其中的淀粉还可能滋生微生物，长时间浸泡反而会增加水溶性营养素流失。

更重要的是，已进入蔬菜组织内部的农残和蓄积的重金属，无法靠浸泡去除；充分做熟可降低微生物风险，但不能消除所有污染物。甲醛虽易溶于水，清洗和烹调可降低残留，但来源可疑的蔬菜不能靠浸泡“挽救”。

正确做法是：先去掉外层老叶烂叶，再用流动清水逐片冲洗，根茎类可刷洗或去皮，充分烹调并注意生熟分开。

（来源：腾讯较真）

万一漏服药物，可以在下次用双倍剂量补回来？

流言：药漏服了没关系，下次直接吃双倍剂量补回来就行！

真相：这种说法存在误导，非常危险。

漏服后能否补服，取决于距离下一次服药还有多久。如果刚错过不久，可尽快补服一次；如果已经临近下次服药时间，就应跳过漏服的那一次，按原计划服用正常剂量，千万不要自行加倍。

药物剂量是经过严格计算的，双倍服用会使血药浓度骤升，不仅可能加重肝肾负担，还可能引发中毒或其他严重不良反应，具体风险因药物种类而异。以一天一次的降压药为例，若第二天早上才想起漏服，绝不能再补，否则叠加用药易导致血压骤降、头晕跌倒。

所以，服药前最好咨询医生或药师，并养成定时服药习惯。

（来源：全国网络辟谣、“健康中国”微信公众号）

健忘就说明有阿尔茨海默病？

流言：最近老忘事儿，肯定是得阿尔茨海默病了，赶紧吃药！

真相：这是个常见误区。

健忘的原因很多，可能是正常衰老，也可能与睡眠不足、压力过大、甲状腺功能异常、脑血管病等有关。

阿尔茨海默病导致的记忆下降与正常健忘不同：它常表现为近期记忆明显受损，刚说过、做过的事转眼就忘，反复提醒也难以想起；还可能伴随记不清时间地点、在熟悉环境迷路、说话词不达意、不会做原本熟悉的家务、自理能力下降等。

正常衰老多只是偶尔忘记细节，经提示能回想，日常生活基本不受影响。若健忘频繁加重并影响生活，应及时到神经内科或记忆门诊评估。

（来源：人民日报健康客户端）

来源：全国网络辟谣、科学辟谣平台

原标题：酒精能杀灭诺如病毒？换季时输液能疏通血管，预防脑梗死？2026年9月科学领域流言榜→

本文转自：温州新闻网 66wz.com