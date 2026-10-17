我国进一步完善统计严重失信企业信息公示制度

新华网 记者 王雨萧 2026-10-17 11:41:50

国家统计局16日对外公布修订后的《统计严重失信企业信用管理办法》，从公示期、公示内容、公示渠道、保密要求等方面进一步完善了统计严重失信企业信息公示制度。

管理办法明确，将统计严重失信企业信息公示期由1年调整为最短1年、最长3年，将企业可以申请信用修复的时间由公示满6个月调整为公示满1年，对统计严重失信行为保持了必要的惩戒和威慑。同时，简化公示内容，优化公示渠道，强调信息公示工作中的保密要求。

管理办法还明确，增加通过“信用中国”网站申请信用修复的渠道，与原有线下申请修复渠道并行。明确统计机构受理信用修复申请的有关要求，优化信用修复办理的时限、程序与要求，更好帮助统计严重失信企业高效便捷重塑统计信用。新增统计机构在收到企业信息公示错误更正申请之日起7个工作日内进行核实的规定。新增行政复议、行政诉讼期间统计严重失信企业信息不暂停公示的规定，并对程序终结后的信息修正程序作出规定。

国家统计局有关负责人介绍，此次修订着重把握了惩戒与保护并重这一原则。一方面，更好发挥信用惩戒对统计造假等违法行为的震慑作用，同时对信用修复中弄虚作假的行为也明确了惩戒措施，以维护信用修复制度的严肃性。另一方面，增加“信用中国”网站办理统计严重失信企业信用修复渠道，优化信用修复办理的时限、程序，完善行政复议、行政诉讼期间的相关处理规定，切实保障失信企业合法权益。

“通过上述制度安排，既保持对统计造假行为的惩戒力度，又为失信企业提供明确的纠错路径和重塑信用的机会，实现惩戒与保护的有机统一。”这位负责人说。

修订后的《统计严重失信企业信用管理办法》，自2026年12月1日起施行。

本文转自：温州新闻网 66wz.com