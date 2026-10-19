健康真相NO.723丨同一种降压药，为什么有人吃了管用，有人吃就不管用？

乐清市第二人民医院 2026-10-19 13:18:58

在门诊中，经常有患者拿着药盒困惑地问：“医生，我和邻居老张吃的是同一种降压药，剂量也一样，怎么他血压稳稳的，我的却总是忽高忽低？”

这确实是高血压治疗中最常见的疑问之一。事实上，“同药不同效”并非药物质量问题，而是由个体差异、用药细节及生活方式等多重因素共同决定的。今天，我们就来揭开这个谜团。

基因与体质：身体的“药物处理器”不同

每个人的身体都是一台独特的精密仪器。药物进入体内后，需要经过吸收、代谢、排泄等过程，而这些环节都受基因调控。例如，某些人群肝脏中代谢药物的酶活性天生较高，药物还没完全起效就被快速分解了；而另一些人则代谢缓慢，同样的剂量可能产生过强或过弱的反应。此外，年龄、肝肾功能、合并疾病（如糖尿病、肾病）也会显著影响药效。老年人血管弹性差、肾功能减退，对药物的敏感性与年轻人截然不同，自然不能简单套用他人的方案。

用药细节：看似相同，实则暗藏差异

“吃一样的药”往往只是表面现象。服药时间是否规律？是否漏服、错服？这些细节直接影响血药浓度的稳定性。比如，长效降压药虽可一天一次，但若每天服药时间相差数小时，仍可能导致血压波动。再如，有些药物需空腹服用以保证吸收，若饭后服用，生物利用度可能下降30%以上。还有患者自行掰片、研碎缓释制剂，破坏了药物的控释结构，导致药效骤升骤降。这些“隐形错误”，正是血压失控的常见推手。

“不良生活习惯”可能会悄悄抵消药效

降压药不是“万能钥匙”。如果一边吃药，一边高盐饮食、熬夜、酗酒、情绪焦虑，再好的药也难以奏效。食盐中的钠离子会直接对抗多数降压药的作用机制——研究显示，每日多摄入2克盐，可使降压效果降低约50%。长期精神紧张则会激活交感神经，使血管持续收缩，药物难以“松绑”。肥胖、缺乏运动、睡眠呼吸暂停等问题，同样会削弱药效。

继发性因素：被忽视的“真凶”

约有5%-10%的高血压属于继发性高血压，即由其他疾病引发，如肾动脉狭窄、原发性醛固酮增多症、甲状腺功能异常等。这类高血压对常规降压药反应差，即使联合多种药物也难以达标。若血压长期顽固不降，尤其伴有低钾、夜尿增多、打鼾严重等症状，应警惕继发性可能，及时完善相关检查，而非一味加药。

个体化治疗：没有“最好”，只有“最适合”

高血压治疗的核心原则是“个体化”。指南推荐的五大类降压药各有适应人群：合并心衰者优选ACEI/ARB/ARNI，老年单纯收缩期高血压常用钙拮抗剂，心率快者可考虑β受体阻滞剂……盲目模仿他人用药，无异于“穿别人的鞋走自己的路”，不仅疗效差，还可能带来风险。

因此，当您发现血压控制不佳时，请勿自行换药或加量，而应带着完整的血压记录、用药清单和生活习惯详情复诊。医生会综合评估您的具体情况，调整出真正适合您的方案。

免责声明：本文仅为医学科普，不能替代专业医师的当面诊断与处方。如有身体不适或用药疑问，请务必及时前往正规医院就诊。

来源：乐清市第二人民医院

原标题：同一种降压药，为什么有人吃了管用，有人吃就不管用？

作者：侯旭清

本文转自：温州新闻网 66wz.com