“重庆一车辆从60米高架坠落，驾驶员仅受轻伤”系谣言（2026·10·19）

全国网络辟谣 2026-10-19 17:44:10

辟 谣 网传“重庆一车辆从60米高架桥坠落，驾驶员仅受轻伤”系谣言

详情：近日，有网民发布视频并配文称“2026年10月15日，重庆武隆高架桥60米坠落，驾驶员仅受轻伤奇迹生还”，引发关注。经向重庆市武隆区公安局核实，该信息系谣言，武隆区近期未发生相关事件。经多方溯源，网传视频中车祸画面系往年外省多起交通事故的现场画面剪辑拼接而成。目前，公安机关正在对造谣者展开调查。（来源：“重庆辟谣”微信公众号）

辟 谣 网传“新疆一5A景区出售工程抵账票”不实

详情：近期，有网民发布“低价出售泽普金湖杨景区门票”相关信息，称“该票为工程抵账票，票面面值40元、一机一码可扫码验真，支持喀什市区送货上门，面向旅行社团购”。经新疆喀什地区泽普县金湖杨景区管委会核实，网传内容属于虚假宣传，所谓“工程抵账门票”等信息不属实，与景区门票管理实际不符。泽普金湖杨国家5A级旅游景区门票由景区官方统一渠道管理、销售，不存在以工程抵账形式对外流通、私下低价售卖的实体门票。所有正规门票均有严格核销管控。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号）

科 普 “喝大水”真的越多越好吗？如何科学饮水

详情：近日，“喝大水”受到追捧，不少年轻人换上大容量水瓶，用白水替代奶茶、咖啡、含糖饮料补水。医生提醒，用白水替代含糖饮料值得肯定，但“喝大水”并不适合所有人，短时间大量快速饮水存在健康风险，更推荐主动、规律、少量、多次喝水。

普通人一天需要多少水？

日常生活中，喝水是最朴素、便捷的健康生活方式。喝够水能帮肾脏排出代谢废物，降低肾结石和尿路感染风险，还能辅助体重管理。

根据《中国居民膳食指南（2022）》，在温和气候条件下，低身体活动水平的成年人，男性每日总水摄入约3000毫升，女性约2700毫升。其中，饮水量为男性每天喝水1700毫升，女性每天喝水1500毫升。另1000-1300毫升水从食物中获取。

60岁以上老年人，建议每日饮水量维持在1500-1700毫升，少量多次饮水，以防血液黏稠及增加心肾负担。

儿童与青少年则更细致。1-3岁幼儿，每日总需水量（含奶、粥、果蔬等食物中的水分）约1300毫升；4-6岁儿童总需水量约1600毫升，7-10岁总需水量约1800毫升。

在气候温和、轻体力活动条件下，11-13岁青少年每日饮水量，男生约1300毫升/日，女生约1100毫升/日；14-17岁青少年每日饮水量，男生约1400毫升/日，女生约1200毫升/日。

高温作业、剧烈运动、大量出汗，或长时间待在干燥环境里，需水量都会明显增加，应注意及时补充。

如何科学饮水？

不能用“是否口渴”判断自身是否缺水，日常补水要记住四点：一是主动喝水，别等口渴再补，可通过尿液颜色判断，透明或浅黄色代表水分充足，颜色加深就需及时补水；二是少量多次，每次约200毫升，间隔1-2小时饮用，燥热体质、脾胃虚弱人群和中老年人更适合小口慢饮；三是优选35-40℃的温开水，这个温度更利于吸收，能减少消化道刺激；四是大量出汗后别猛灌纯水，要少量多次补水，适当补充电解质或盐分，避免诱发低钠血症。

喝水有讲究，这些情况要注意

特殊人群要“控水”，慢性肾脏病患者、心血管疾病患者要遵医嘱控制饮水量，部分药物服用后需少喝水，舌下含服药、止咳药、胃肠药、含漱剂，需按要求延后饮水；

不宜喝65℃以上烫水，长期饮用会增加食道癌风险；大汗后也别立刻喝冰水，防止肠胃痉挛腹痛；

剧烈运动后人群会大量出汗，损失水分和钠、钾等电解质，此时补水应该尽量选用含有电解质的水，如果猛灌几大桶纯净水，大量纯水一次性进入体内可能会进一步稀释血钠、血钾浓度，导致出现头晕、恶心、呕吐、乏力、心慌等情况；

老人和婴幼儿对水分代谢效率可能逊色于成年人，因此不建议“大口喝大水”。（来源：“科普中国”微信公众号、“温州辟谣”微信公众号）

通 报 广西通报3起涉企网络侵权典型案例

详情：为进一步优化营商网络环境，切实维护企业网络合法权益，广西网信办联合自治区国资委等11部门，近期联合开展“e路护企”优化营商网络环境专项行动，压实属地网站平台主体责任，指导企业开展涉企侵权举报，集中处置一批涉企网络侵权信息。典型案例通报如下：

案例一：某汽车公司举报，有账号称该公司“负债率高、热门车型销售散场、企业员工福利缩水”，恶意解读企业经营信息，诋毁企业经营状况。经研判，该账号发布不实信息，诋毁企业形象。广西网信办已指导企业提供营业执照、热门车型销售情况、负债率解读证明等证明材料举报维权。目前，相关不实信息已删除。

案例二：某旅游度假景区举报，有账号发布视频称该景区“破产清算，静悄悄没人来旅游”，相关内容不实，目前景区正常运营。经研判，该账号发布不实信息，抹黑诋毁企业经营现状。广西网信办指导景区发布澄清信息的同时，指导其提供景区官方声明、正常营业证明等佐证材料进行举报。目前，该视频已删除。

案例三：某农业公司举报，南宁一网站发文称该公司“投资数百万元项目停滞称遭‘釜底抽薪’”，恶意编造企业项目投资金额，诋毁企业经营状况。企业提供营业执照、举报函件、正常施工运营现场图片等佐证材料。经研判，该文章发布企业经营不实信息，影响企业工程正常进度。广西网信办已协调该网站处置相关侵权信息。目前，该文章已删除。（来源：“全国网络举报”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com