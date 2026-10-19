阳澄湖大闸蟹协会发声：网传大闸蟹行情不实，不存在库存积压，更谈不上崩盘甩货

苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会 2026-10-19 17:55:07

近日，“大闸蟹全线崩盘”话题冲上微博热搜，部分产区中小规格母蟹价格跌至5元/只的消息引发广泛关注。10月19日，苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会发布公告称，网传大闸蟹行情崩盘不实，正宗阳澄湖大闸蟹供需平稳。

近日，“大闸蟹全线崩盘”话题冲上微博热搜，部分产区中小规格母蟹价格跌至5元/只的消息引发广泛关注。

10月19日，苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会发布公告称，网传大闸蟹行情崩盘不实，正宗阳澄湖大闸蟹供需平稳。

公告提到，近期，部分网络平台以“大闸蟹全面滞销、行情崩盘价格腰斩”为题笼统传播相关内容，引发消费者与渠道端不必要的观望。苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会特此澄清：网传传言混淆产区边界，与阳澄湖本产区真实供需格局并不相符。

一、供给存在总量天花板，阳澄湖大闸蟹属于稀缺品类

今年湖区水域管护与投喂品管控持续从严，蟹体规格整齐度、膏黄充实度均优于往年。

2026年阳澄湖大闸蟹地理标志保护范围内全年总产量预计1.01万吨；湖区围网养殖1.53万亩，产量约1600吨；沿湖高标准改造池塘6.54万亩，产量约8500吨。养殖面积已备案锁定，水域红线不可突破，全年可上市总量固定。

受供给总量限制，当前湖区出水价、塘口结算价与近三年正常年份同期基本持平；授权线上平台、线下特许门店排单饱满、动销有序，渠道普遍“按批次接单、依成熟度发货”，不存在库存积压，更谈不上崩盘甩货。

二、分清产区！外围产区行情≠阳澄湖行情

本轮出现阶段性走货承压、议价放宽的，集中在部分外围产区同期集中上市的产品。不同产区的养殖周期、上市窗口、客群结构完全不同，局部产区的去库存压力，不能套用到阳澄湖产区，请勿一概而论。

三、双重管控闸门卡死，守住阳澄湖大闸蟹品质底线

今年协会落实两大管控机制，严控上市品质与正品溯源：不抢早上市，只等蟹成熟。

协会联合农业部门，依据全湖区育肥抽样数据延后统一开捕节点。每一批入市螃蟹，必须达到膏黄标准才放行，宁可晚开捕，绝不把没长到位的嫩蟹推向市场。

蟹扣申领数量绑定备案地块、当日上市交易量，做到一蟹一扣、全链路溯源。想要超额申领蟹扣、超量出货，系统没有额度。

协会消费提示

阳澄湖大闸蟹并非走量型产品，1.01万吨就是全年产量上限。当前中秋、重阳双节余温叠加大闸蟹最佳赏味窗口，主力规格依旧供不应求。

选购正宗阳澄湖大闸蟹，请认准协会授权商户以及当年新版防伪蟹扣，通过官方通道核验溯源信息，理性辨别网络信息，不信谣、不传谣。

来源：苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会

原标题：阳澄湖大闸蟹协会：网传大闸蟹行情不实，不存在库存积压，更谈不上崩盘甩货

本文转自：温州新闻网 66wz.com