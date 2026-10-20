中央广播电视总台中国之声、央广网 2026-10-20 09:35:00

蟑螂粉不属于常规来源食品，达不到食品安全的要求，很可能携带病原微生物，不仅不能作为营养品，还有卫生健康隐患。

近两年，蛋白粉价格持续走高，许多健身人士直呼喝不起。所谓的蛋白粉“平替”——蟑螂粉成为搜索热门。商家说“蟑螂粉”的蛋白质含量能到百分之七八十，价格只有乳清蛋白粉的十分之一，乍一听，好像挺划算。

服用蟑螂粉真的安全吗？别急着购入，我们去了解一下。

先说结论：蟑螂粉不属于常规来源食品，达不到食品安全的要求，很可能携带病原微生物，不仅不能作为营养品，还有卫生健康隐患。

实测蟑螂粉口感：有异味、扎嘴

在社交平台上，不少博主做了测评。蟑螂粉冲剂从口感和气味上看，大多“翻车”：有异味、渣子多、扎嘴。

有博主形容：“入口有小颗粒的感觉，像昆虫腿的倒刺在嘴巴里蠕动。微微有点点味。”大部分人没有咽下去，表示无论是口感还是气味，都难以接受。

蟑螂粉呈深棕色，原料为美洲大蠊，在各大电商平台均有销售，每斤售价不到20元。商家在标题直接标注“代替蛋白粉”。蟑螂粉的蛋白质含量有70%，价格却不到蛋白粉的十分之一。

很多蟑螂粉没有生产厂家或合格证明

记者搜索发现，此类产品的外包装上大多没有标注生产厂家和质量合格证明，还有的注明商品为“野生蟑螂粉”，但并没有相关检测报告。商家大多打着“中药材”的旗号进行售卖。

市面上的蛋白粉大多执行国标《固体饮料》（GB/T 29602—2013）或《食品安全国家标准：乳清粉和乳清蛋白粉（GB 11674—2010）》，国标对于卫生、原料和蛋白质含量都有严格要求。而蟑螂粉并没有食品安全国标支撑。此外，如果真如商家所说原料来自野外，那么蟑螂很可能携带病原微生物，不仅不能作为营养品，还有卫生健康隐患。

四川大学华西医院临床营养科主任营养师饶志勇表示，蟑螂粉不属于常规来源食品，即便是达到卫生标准的蟑螂，其蛋白质也并不均衡，很难替代传统蛋白粉。“它的蛋白质是不均衡的，色氨酸含量很低，亮氨酸含量也偏低。而恰恰亮氨酸正是我们合成肌肉非常重要的，所以平替是不太可能的。它作为中药来卖，不作为食品卖，吃了是有风险的，达不到我们食品安全的要求。”

蟑螂在医药和饲料领域确实有正规用途，药物可用于缓解胃溃疡、口腔溃疡，促进烧伤、烫伤等创面愈合。但这并不意味着蟑螂粉可以作为食品补充日常所需蛋白质。

饶志勇提醒，如果确有补充蛋白质的需求，也尽量以食补为主，不要盲目、过多食用蛋白粉类产品。

来源：中央广播电视总台中国之声、央广网

原标题：“蟑螂粉”要成为蛋白粉平替？看完这篇，你真的下得了嘴吗！

本文转自：温州新闻网 66wz.com