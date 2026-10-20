老人误饮“白桃香氛洁厕慕斯” 误食日化品后四大急救误区（2026·10·20）

全国网络辟谣 2026-10-20 19:47:24

辟 谣 网传“外地患者来济南高校恶意传播艾滋病”不实

详情：近日，有网民在群聊中发布信息称，“外地艾滋病、梅毒患者来山东济南高校恶意传播艾滋病”，引发关注。经向涉事高校核实，网传信息不实，系个别网民为博取眼球、吸引流量，在未经核实的情况下发布。（来源：“山东互联网联合辟谣平台”微信公众号、济南互联网联合辟谣平台）

辟 谣 网传“河南漯河出现极光景象”不实

详情：近日，有网传消息称“河南漯河出现极光景象”，引发关注。经向漯河市气象部门咨询，网传信息不实。根据气象科学规律，漯河市不具备肉眼观测到极光的自然条件。

极光主要集中在地磁纬度65°—75°的极光卵区域，只有发生极强地磁暴时，极光带才会短暂向低纬度扩张。漯河市地处河南省中南部，地理坐标为北纬33°24′—33°59′，东经113°27′—114°16′，属于中纬度地区，地磁纬度远低于肉眼观测极光所需阈值。即使发生极强地磁暴，极光带向南延伸的范围也无法抵达漯河，在漯河区域，人类肉眼不可能观测到极光现象。（来源：河南省网络辟谣平台、“漯河网信”微信公众号）

科 普 误喝日化品，避开四大急救误区

详情：近日 ， 云南宾川县金牛镇一名老人 因家中清洁剂瓶身与饮料相似 ， 误将 “ 白桃香氛洁厕慕斯 ” 当成饮料尝了一口 ， 随后出现 口腔、咽喉麻涩及食道烧灼感 。所幸老人误服量不多，经救治后顺利出院。

误服危险化学品事发突然，一旦意外发生 ， 错误的急救操作会加重伤害 ， 掌握正确急救方法至关重要 。 万一误喝 ， 首要动作是立刻停止继续吞咽；可用少量清水反复漱口，清理口腔残留的腐蚀性液体；伤者保持静坐或侧躺姿势，防范腐蚀液体反流，避免食道受到二次损伤。

急救时也要 避开四大误区 ，错误操作会加重伤情，甚至危及生命：

严禁抠喉催吐 。 呕吐会让腐蚀物反流，再次灼伤食道，严重时可能造成食道穿孔。

禁止大量灌水稀释 。 大量饮水不仅会产生热量加重消化道灼伤，还极易诱发呕吐，造成二次伤害。

不要喝牛奶、蛋清、油脂类物质 。 这类黏稠液体容易包裹腐蚀剂，掩盖体内损伤程度，耽误医生诊断治疗。

切勿尝试酸碱中和 。 醋、小苏打、肥皂水等中和剂，会和腐蚀剂发生化学反应释放大量热量，加重消化道黏膜溃烂。

一旦伤者出现口腔麻木刺痛、咽喉肿痛、吞咽困难、胸口及食道烧灼痛、不停流口水、声音嘶哑、恶心呕吐、胸闷憋气等任一症状，要马上拨打 120 急救电话。送医时，请带上原装瓶，方便医护人员快速判断腐蚀成分，及时开展针对性救治。 （ 来源： “ 新华网 ” 微信公众号 ）

通 报 陕西西安网警通报5起打击整治网络谣言典型案例

详情：陕西西安公安网安部门聚焦人民群众反映强烈的网络谣言突出违法犯罪，持续加大打击整治力度。现通报5起典型案例。

案例一：网民杨某对法院判决其败诉不满，罔顾事实，通过快手、抖音、微博、小红书等多个网络平台注册14个网络账号，捏造并持续发布办案法官系黑恶势力“保护伞”等不实言论，引发网民关注讨论，严重损害司法公信力，扰乱网络公共秩序，造成不良社会影响。目前，公安未央分局已依法处置上述14个网络账号、删除谣言信息，杨某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

案例二：网民李某为博取关注、吸粉引流，在某短视频平台编造并发布多条可办理学校借读的不实信息。该谣言迅速扩散传播，误导广大学生及家长，渲染升学焦虑，扰乱正常招生秩序，造成不良社会影响。目前，蓝田县公安局已依法对李某作出行政处罚。

案例三：网民李某某为博取流量、吸引关注，通过某短视频平台编造并发布“西安市发生7.8级地震”“10万人死亡1000人伤”“所有人下楼”的虚假信息，引发网民恐慌，扰乱网络公共秩序，造成不良社会影响。目前，公安雁塔分局已依法对李某某作出行政处罚。

案例四：网民谷某为博取流量、吸引关注，在某短视频平台发布自编自演的虚假采访视频，捏造“烧烤店主被顾客殴打，收到五万元赔款”的不实情节，引发网民关注讨论，扰乱网络公共秩序，造成不良社会影响。目前，周至县公安局已依法对谷某作出行政处罚。

案例五：网民沈某、贺某某为博取流量、吸引关注，通过某短视频平台进行网络直播，散布涉企不实信息，引发现场人员围观聚集及网民关注评论，严重扰乱企业办公秩序与网络公共秩序，造成不良社会影响。目前，公安高新分局已依法对沈某、贺某某分别作出行政处罚。（来源：“西安公安”微信公众号）

通 报 安徽合肥警方公布4起典型案例

详情：个别网民为了赚取流量博眼球，通过AI造假、虚构事实、摆拍炒作等方式扰乱网络秩序，造成不良社会影响。近期，安徽省合肥市公安局网安部门公布4起典型案例。

案例一：2026年9月，网民陈某为博取流量，利用AI工具生成“某抢劫杀人案件未破”等不实言论，并在某社交平台连续发布，造成不良影响，扰乱社会秩序。

案例二：2026年8月，网民章某为博取关注，通过伪造医院病历报告、P图伪造微信聊天记录等方式，在某短视频平台发布“16岁少女被继父强奸”等不实信息。相关内容引发大量讨论，造成不良影响，扰乱社会秩序。

案例三：2026年9月，网民王某为吸引流量，在某社交平台发布“肥东发生液化气站爆炸”等不实信息，引发周边群众恐慌，扰乱社会秩序。

案例四：2026年8月，网民宛某为吸引流量、博取关注，在某短视频平台编造并发布“执行悬赏公告”等不实信息，相关谣言信息传播扩散后，造成不良社会影响，扰乱了社会秩序。

目前，上述人员已被属地公安机关依法予以行政处罚。（来源：“合肥警方”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com