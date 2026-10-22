健康真相NO.725丨每天2杯咖啡，35岁女子打喷嚏震断肋骨？专家提醒

综合中国新闻网、科学辟谣、央视新闻客户端等 2026-10-22 11:25:26

喝咖啡是骨质疏松的危险因素，但不是致病因素。适量饮用咖啡并不会导致骨质疏松，反而有利于健康，只有过量摄入才会增加骨质疏松的风险。

近日，话题#女子每天2杯咖啡打喷嚏震断肋骨#登上微博热搜，引发网友热议。

据FM93交通之声报道，浙江一名35岁左右的女性，打喷嚏时竟然震断了一根肋骨，因其爱好喝咖啡，每天2杯以上，同时过度防晒、户外活动极少。

有网友表示质疑，为何打个喷嚏就能震断肋骨？这与每天喝咖啡有多大关系？

骨质疏松不是老年人“专属”

近日，江苏一男子和妻子拥抱时，妻子蹲在地上疼得站不起来。送医检查后，胸部CT显示：5根肋骨骨折、1根骨裂，医生诊断主要是骨质疏松所致。

据湖北广播电视台经视直播报道，该男子透露，其妻子体重只有九十几斤，平时有减肥习惯，晚上不吃饭，且每天至少喝一杯咖啡，几乎从不晒太阳。

这些案例看似极端，却反映出骨质疏松年轻化的趋势。过去大家普遍认为骨质疏松只是老年人的问题，现在年轻群体不健康的生活方式正在加速骨钙流失、抑制骨骼合成，大量中青年已经提前进入骨量下降通道，处于低骨量状态。

适量喝咖啡不会导致骨质疏松

话题#女子每天2杯咖啡打喷嚏震断肋骨#登上热搜后，不少爱喝咖啡的网友直呼“天塌了”，但事实真的是这样吗？

喝咖啡是骨质疏松的危险因素，但不是致病因素。适量饮用咖啡并不会导致骨质疏松，反而有利于健康，只有过量摄入才会增加骨质疏松的风险。

科普中国介绍，咖啡中的咖啡因、鞣酸等成分的确会影响钙吸收，同时咖啡因利尿会增加钙流失，但这对于健康人来说影响并不大。研究显示，咖啡因对钙吸收的负面影响很小，只需1~2汤匙牛奶即可完全抵消。

对于健康成年人来说，每天咖啡因摄入量最好控制在400mg以内，大约相当于3~5杯的咖啡。

保护骨骼要从日常做起

注意！身体有这5种表现，说明你的骨头已经悄悄变脆了：

1.莫名腰背痛，甚至身高“缩水”；

2.牙齿松动，牙槽骨不保；

3.轻轻一摔就骨折——“脆性骨折”；

4.肌肉酸痛、抽筋，浑身没劲；

5.指甲变脆，容易断裂。

如何保护骨骼健康？据央视新闻报道，专家提醒，一定要记住这4点：

1.“会晒太阳”：每天避开强光时段，晒15～30分钟；

2.“均衡营养”：保证牛奶、豆制品等含钙食物的摄入；

3.“负重运动”：给骨骼一点压力，如快走、举小哑铃等；

4.“规避坏习惯”：戒烟限酒，少喝碳酸饮料，不要过量饮用咖啡。

来源：综合中国新闻网、科学辟谣、央视新闻客户端等

原标题：每天2杯咖啡，35岁女子打喷嚏震断肋骨？专家提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com