多地辟谣“外地患者组团到本地高校恶意传播艾滋病”（2026·10·22）

全国网络辟谣 2026-10-22 17:16:18

辟 谣 多地辟谣“外地患者组团到本地高校恶意传播艾滋病”

详情：近期，社交媒体上陆续出现“艾滋病、梅毒患者组团到广西南宁、山东济南等地高校恶意传播病毒”的传言，引发关注。经核查，相关内容纯属谣言，相关地方均已辟谣。针对这类跨多地反复传播、模板化编造的涉高校谣言，网信部门提醒广大网民：看到同类信息请以官方通报为准，不要随意转发未经核实的内容，做到不造谣、不信谣、不传谣，共同守护清朗网络空间与校园环境。（来源：“广西网络举报”微信公众号、“南宁辟谣”微信公众号、山东互联网联合辟谣平台、@贵阳日报官方微博等）

科 普 关于长征，这些“硬核”知识你知道吗？

详情：10月22日，红军长征胜利90周年之际。关于红军长征的这些“硬核”细节，我们一起学习。

1.几支红军队伍参加了长征？

1934年10月至1936年10月，中国共产党领导的中央红军（后恢复红一方面军番号），红二十五军，红四方面军，红二、红六军团（后编为红二方面军）主力，陆续离开原革命根据地进行战略转移，经过艰苦卓绝的万里行军，胜利前进至陕甘宁地区，实现红军主力大会师。

2.红军长征究竟走了多远？

按各路红军中所走最远的路程计算，红一方面军长征二万五千里，红二方面军长征近二万里（一说二万余里），红四方面军长征一万余里，红二十五军长征近万里。通常所说的二万五千里长征，是指红一方面军中走得最远的作战部队的里程。

3.红军长征途中经历了多少场战斗？

艰苦卓绝的长征路上，红军进行重要战役战斗600余次，仅师以上规模的战斗就有120余次，几乎每天都有一次遭遇战。

4.红军长征中“半条被子”的故事是怎样的？

1934年11月，中央红军长征来到湖南汝城县文明瑶族乡沙洲瑶族村，有3名女红军借宿在村民徐解秀家中。临别时，女红军把自己仅有的一床被子剪下一半留给了徐解秀。徐解秀老人说：“什么是共产党？共产党就是自己有一条被子，也要剪下半条给老百姓的人。”

5.为什么说湘江战役是红军长征的壮烈一战？

1934年11月25日，中央红军从广西全州、兴安间抢渡湘江，突破国民党军队的第四道封锁线。11月27日至12月1日，中央红军苦战五昼夜，终于渡过湘江，粉碎了蒋介石围歼中央红军于湘江以东的企图。湘江战役后，中央红军从出发时的8.6万余人锐减至3万余人。

6.“断肠明志”的悲壮故事有哪些感人细节？

湘江战役中，红军各军团浴血奋战，付出极大牺牲。担任掩护任务的红五军团第三十四师和红三军团第六师第十八团，被阻止在湘江东岸，最后弹尽粮绝，大部英勇就义。红三十四师师长陈树湘不幸被俘，他撕开腹部伤口，绞断肠子，壮烈牺牲，实现了“为苏维埃流尽最后一滴血”的誓言。

7.中央红军取得长征以来最大胜利是哪一仗？

中央红军于1935年2月18日至21日由太平渡、二郎滩等渡口向东二渡赤水，回师黔北，取桐梓，占娄山关，再夺遵义城，击溃和歼灭敌人两个师又八个团，取得长征以来最大的一次胜利。

8.中央红军长征中翻越的第一座大雪山叫什么？

川西地区的夹金山是中央红军长征翻越的第一座大雪山。夹金山位于横断山脉东缘，海拔4000多米，山上常年积雪、空气稀薄、气候恶劣。1935年夏天，中央红军历经7天7夜，终于翻越夹金山，在懋功与红四方面军胜利会师。

9.长征中最先到达陕北的是哪支红军队伍？

1934年11月16日，重建于湖北黄安（今红安）的红二十五军从河南罗山县何家冲出发开始长征。1935年9月15日，红二十五军到达陕西延川永平镇（今永坪镇），16日同陕甘红军会师，成为红军长征中到达陕北的第一支队伍。

10.红军三大主力会师于什么时间哪个地方？

1936年10月9日，红四方面军指挥部到达甘肃会宁，与红一方面军会师。10月22日，红二方面军指挥部到达甘肃隆德将台堡（今属宁夏西吉），与红一方面军会师。以红一、红二、红四方面军在会宁和将台堡会师为标志，中国工农红军长征胜利结束。（来源：新华社客户端）

通 报 安徽警方依法严厉打击哄抢农作物网络谣言公布3起典型案例

详情：正值秋收时节，安徽公安机关依托“净网-2026”专项行动，依法严厉打击哄抢农作物网络谣言违法犯罪活动，全力维护清朗网络空间环境。安徽警方公布3起典型案例。

案例一：宿州网民秦某某（男，48岁）为博取流量、吸粉引流，发布一段在收割机内拍摄的视频，并散布谣言称有人在哄抢玉米。

案例二：阜阳网民曹某某（女，42岁）为博取流量、吸粉引流，在明知村内一辣椒地系王某种植的情况下，仍拍摄该辣椒地视频并散布谣言称“满地辣椒随便摘，免费”。

案例三：滁州网民徐某（女，56岁）为博取流量、吸粉引流，发布“农场红薯遭多人哄抢”等不实信息并配以误导性视频。

目前，公安机关已依法对上述违法行为人作出行政处罚。（来源：“安徽网警”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com