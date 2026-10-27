“四价流感疫苗消失了”传言有误（2026·10·27）

全国网络辟谣 2026-10-27 18:27:37

辟 谣 “四价流感疫苗消失了”传言有误

详情：今年接种流感疫苗时，有人发现四价疫苗不见了，只有三价疫苗。难道是疫苗“降级”了？三价疫苗能否应对今年的毒株？对此，首都医科大学附属北京朝阳医院相关专家介绍，三价流感疫苗覆盖两种甲型流感病毒H1N1和H3N2及乙型流感病毒Victoria系；四价流感疫苗在此基础上多覆盖一种乙型流感病毒Yamagata系。由于乙型Yamagata系自2020年3月以来在全球再未被监测到，世界卫生组织建议将其从疫苗组分中移除，不再提供乙型Yamagata系的推荐毒株，全球流感疫苗全面调整为三价疫苗。

国内的流感高发期通常是11月到次年的3月。专家表示，目前上市的流感疫苗均能有效预防流感，不用刻意追求价格、品牌、剂型，尽早完成接种最重要。（来源：“国家应急广播”微信公众号）

误 区 高血压患者漏服降压药，下次要“加量”？

真相：生活中，高血压患者如果发现自己漏服降压药，不要过度紧张。药物有一定的半衰期，简单来说就是药物在体内代谢，会在体内停留一段时间。对于血压控制平稳、长期规律服药的人来说，偶尔漏服一次药物，虽然达不到理想降压所需的血药浓度，但药效仍有延续，多数情况下血压不会骤然大幅升高。

对于短效降压药，如果漏服时间在两次服药间隔的1/2以内，患者可按原剂量补服，下一次照常服药即可；如果漏服时间超过两次服药间隔的1/2，则不再补服药物，等到下一次照常服药即可。长效降压药的半衰期较长，如果漏服，不需要补服，下一次正常服药即可。

注意：千万不能在下一次服药时加倍服用降压药，否则可能造成血压急剧下降。（来源：“健康中国”微信公众号）

通 报 深山救助流浪女？实为造假博流量

详情：今年8月，有账号发布视频，一位状态异常的“流浪女”被“意外”发现，此后，这名“流浪女”成为博主持续发布视频的主角。博主为她取名“小秀”，二人一起直播、拍短视频带货等。面对网民“为什么不送救助站”“是否为摆拍”等疑问，博主始终未回应。

经警方调查，视频中的郑某、刘某二人实为夫妻关系，为吸引流量，利用多个账号发布一系列“深山救助流浪女”的视频，并进行直播带货。属地公安机关对其2人发布不实信息扰乱公共秩序行为处以行政拘留的行政处罚。（来源：“中国妇女报”微信公众号、央视新闻）

通 报 安徽省芜湖市通报4起打击整治网络谣言典型案例

详情：依托“净网-2026”专项行动，安徽芜湖公安严厉打击整治网络谣言。为以案释法、以案示警，现将有关案例通报如下：

案例一

10月，王某因对某工程项目选址不满，为给企业“施压”，他恶意拼接令人不适的图片，配文“普通居民的维权，是一场弱对强的硬扛”等煽动性文案，并发布在个人短视频账号。该不实言论对项目正常施工秩序和地方营商环境造成不良影响，严重扰乱社会秩序。10月18日，南陵县公安局依法给予违法行为人王某行政拘留处罚。

案例二

9月25日，许某在某班级家长微信群内发布“长江三桥电车撞墩、司机身亡”的不实言论。经核实，该路段确发生过新能源车辆碰撞起火事故，但未造成人员伤亡，网传“司机身亡”内容与事实严重不符。该不实言论引发部分网民转发议论，严重扰乱网络公共秩序。10月13日，芜湖市公安局镜湖分局依法对其作出行政处罚。

案例三

9月22日，朱某在其短视频账号发布一则通过AI生成、虚构剧情、修图拼接等方式编造“自己面部受伤系被他人男友殴打”的不实内容。经核实，该内容为虚构剧情，并非真实事件。其发布不实内容目的在于博取关注、吸引流量，严重扰乱网络公共秩序。10月17日，芜湖市公安局镜湖分局依法对其作出行政处罚。

案例四

6月，王某、何某两人为博取关注，分别在各自短视频平台发布“求证南陵滨河公园淹死一小女孩”“据说前段时间有个小孩在这沙滩上si了”等不实信息，引发群众恐慌及大量跟评讨论，严重扰乱社会秩序。公安机关经调查核实后，依法对违法行为人何某、王某予以行政处罚。（来源：“芜湖发布”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com