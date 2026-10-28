辟谣学堂NO.352丨摔了一跤，手机突然爆燃！警惕手机爆炸前的5个信号

央视财经、国家安全生产应急救援中心 2026-10-28 09:25:51

使用过程中如果手机突然发烫，应立即停止操作。大多数手机在爆炸之前，都会突然发烫。

近日，湖北一网友发布的监控视频令人担忧。画面中，一男子在打羽毛球时不慎摔倒，裤兜里的手机突然爆燃。一旁帮忙的朋友也被突如其来的火光吓得连连后退。

知情人称，朋友的手机刚买两个月，目前在医院治疗。

日常生活中

手机爆炸并非个例

2026年3月23日，中国东方航空发布情况通报称，公司一架北京首都—上海虹桥航班落地后，一旅客掉落到座椅缝隙中的手机受挤压冒烟起燃。

2026年3月15日，上海市杨浦区一居民在家中不慎将手机摔落在地，受剧烈撞击后，手机锂电池内部短路引发热失控，瞬间冒烟并发生爆炸，所幸未造成人员伤亡。

手机为何会爆炸？

·自身原因：如果电池内部存在缺陷，即使在不充电、不放电的情况下也可能发生爆炸。

·长期过充：锂电池在特殊温度、湿度及接触不良等情况下，可能会瞬间放电并产生大量电流，引发自燃或爆炸。

·高温环境：电池通常不耐高温，如果将手机放置在高温环境或易燃物品旁，可能造成爆炸。

·混用充电器：不同品牌手机的电池容量各异，如果使用大功率充电器给小容量的手机电池充电，存在一定的安全风险。

手机爆炸前的5个信号

·手机发烫

突然发烫：使用过程中如果手机突然发烫，应立即停止操作。大多数手机在爆炸之前，都会突然发烫。

打电话发烫：如果刚通话不久手机就开始发烫，一定要谨慎，很可能是电池出现了问题。

·手机充不上电

手机总是充不上电，在排除充电器损坏的可能性之后，基本可以确定是手机电池出现问题，这时应立即送去检修。

·频繁自动启动

频繁重启会让手机长时间处于快速运转状态，极容易导致手机过热，引发爆炸。

·数据线破损

一些老旧、劣质充电数据线，由于长期使用，会出现表皮破损、内部绝缘物质老化等现象。使用破损的数据线充电，不仅容易出现短路现象，引发火灾，当数据线内部金属线裸露时，还可能导致漏电，给人带来危险。

·电池外观出现变化

手机电池表面鼓包，甚至有液体流出，是手机电池老化、损坏的表现。如出现此类现象，建议不要再使用手机，更不要对手机进行充电等操作，应在确保安全的情况下，及时将手机送修，避免意外发生。

来源：央视财经、国家安全生产应急救援中心

原标题：摔了一跤，手机突然爆燃！警惕手机爆炸前的5个信号

本文转自：温州新闻网 66wz.com