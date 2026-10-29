健康真相NO.730丨孕晚期爬楼真能促分娩？医生这样说
“医生，孕晚期爬楼梯是不是能让宝宝生得更快？”
“医生，多走路是不是就能顺利顺产？”
“医生，孕晚期是不是活动越多，生得越顺利？”
想必很多孕妈都心存疑惑，今天就来好好解答一番。
1.通过重力与机械刺激辅助分娩进程
爬楼梯时身体保持直立，重力可增强胎头对宫颈的向下压迫，有助于胎头进一步入盆并持续刺激宫颈，间接增加宫缩频率；
同时，髋关节交替运动带动骨盆轻微晃动，帮助胎儿在骨盆内调整至更利于分娩的位置，降低产程停滞风险。
2.增强体力与心理准备，为分娩储备能量
规律爬楼梯属于低强度有氧运动，可有效提升孕妇心肺功能、下肢肌肉耐力及整体体能，为第二产程的用力分娩提供生理支持；
运动中释放的内啡肽还能缓解焦虑、转移对疼痛的注意力，改善心理状态。
建议每日进行2-3次，每次10-15分钟，以不感气促、无明显宫缩为宜。
3.存在明确安全风险，需严格规避禁忌人群
孕晚期孕妇重心前移、关节松弛、平衡能力下降，爬楼梯易增加跌倒、膝关节损伤及腹压骤增的风险。
以下人群严禁尝试：前置胎盘、胎盘早剥、妊娠高血压、多胎妊娠、有先兆流产或早产史、严重骨盆关节疼痛、眩晕或下肢静脉曲张者。
任何情况下，若出现规律宫缩、阴道流血、破水或持续腹痛，需立即停止并就医。
4.与散步相比，风险更高且效果无显著优势
散步与爬楼梯均属温和运动，对促进胎头入盆和宫缩的作用相似，但散步因地面平稳、冲击力小、无需攀爬，安全性显著优于爬楼梯。
医学指南普遍推荐散步作为首选自然催产方式，爬楼梯仅适用于体能较好、无禁忌的孕妇，作为次选方案，其风险更高且效果无显著优势。
5.必须遵循科学操作规范，不可盲目追求强度
若身体条件允许、经产科评估后选择爬楼梯运动，需严格遵守安全执行要点：
1.选择光线充足、台阶平整且配有稳固扶手的楼梯，规避湿滑、昏暗等危险环境；
2.全程手扶栏杆，保持步伐缓慢均匀，严禁跳跃、跨阶等大幅度动作；
3.穿着防滑、足部支撑性良好的平底鞋，切勿穿拖鞋、高跟鞋运动；
4.运动时务必有家属陪同，禁止独自进行；
5.单次运动时长不超过15分钟，每日累计时长控制在30分钟以内，避免关节负重过大与身体疲劳；
6.运动前后主动监测胎动，一旦发现胎动减少、异常，需立即停止运动并及时前往医院就诊。
来源：乐清市第二人民医院
原标题：孕晚期爬楼真能促分娩？医生这样说
本文转自：温州新闻网 66wz.com