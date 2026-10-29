健康真相NO.730丨孕晚期爬楼真能促分娩？医生这样说

乐清市第二人民医院 2026-10-29 10:59:21

“医生，孕晚期爬楼梯是不是能让宝宝生得更快？”

“医生，多走路是不是就能顺利顺产？”

“医生，孕晚期是不是活动越多，生得越顺利？”

想必很多孕妈都心存疑惑，今天就来好好解答一番。

1.通过重力与机械刺激辅助分娩进程

爬楼梯时身体保持直立，重力可增强胎头对宫颈的向下压迫，有助于胎头进一步入盆并持续刺激宫颈，间接增加宫缩频率；

同时，髋关节交替运动带动骨盆轻微晃动，帮助胎儿在骨盆内调整至更利于分娩的位置，降低产程停滞风险。

2.增强体力与心理准备，为分娩储备能量

规律爬楼梯属于低强度有氧运动，可有效提升孕妇心肺功能、下肢肌肉耐力及整体体能，为第二产程的用力分娩提供生理支持；

运动中释放的内啡肽还能缓解焦虑、转移对疼痛的注意力，改善心理状态。

建议每日进行2-3次，每次10-15分钟，以不感气促、无明显宫缩为宜。

3.存在明确安全风险，需严格规避禁忌人群

孕晚期孕妇重心前移、关节松弛、平衡能力下降，爬楼梯易增加跌倒、膝关节损伤及腹压骤增的风险。

以下人群严禁尝试：前置胎盘、胎盘早剥、妊娠高血压、多胎妊娠、有先兆流产或早产史、严重骨盆关节疼痛、眩晕或下肢静脉曲张者。

任何情况下，若出现规律宫缩、阴道流血、破水或持续腹痛，需立即停止并就医。

4.与散步相比，风险更高且效果无显著优势

散步与爬楼梯均属温和运动，对促进胎头入盆和宫缩的作用相似，但散步因地面平稳、冲击力小、无需攀爬，安全性显著优于爬楼梯。

医学指南普遍推荐散步作为首选自然催产方式，爬楼梯仅适用于体能较好、无禁忌的孕妇，作为次选方案，其风险更高且效果无显著优势。

5.必须遵循科学操作规范，不可盲目追求强度

若身体条件允许、经产科评估后选择爬楼梯运动，需严格遵守安全执行要点：

1.选择光线充足、台阶平整且配有稳固扶手的楼梯，规避湿滑、昏暗等危险环境；

2.全程手扶栏杆，保持步伐缓慢均匀，严禁跳跃、跨阶等大幅度动作；

3.穿着防滑、足部支撑性良好的平底鞋，切勿穿拖鞋、高跟鞋运动；

4.运动时务必有家属陪同，禁止独自进行；

5.单次运动时长不超过15分钟，每日累计时长控制在30分钟以内，避免关节负重过大与身体疲劳；

6.运动前后主动监测胎动，一旦发现胎动减少、异常，需立即停止运动并及时前往医院就诊。

来源：乐清市第二人民医院

原标题：孕晚期爬楼真能促分娩？医生这样说

本文转自：温州新闻网 66wz.com