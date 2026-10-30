辟谣学堂NO.353丨秋天吃水果的几个误区，你中招了吗？

健康杭州 2026-10-30 11:35:46

很多人觉得：水果天然健康，多吃无害、随便吃都行。但在中医看来，秋季阳气收敛、脾胃功能偏弱，水果吃不对，容易伤脾胃、助湿气，引发肠胃不适、血糖波动。今天就来盘点秋季吃水果最常见的几大误区。

秋高气爽，硕果飘香。很多人觉得：水果天然健康，多吃无害、随便吃都行。

但在中医看来，秋季阳气收敛、脾胃功能偏弱，水果吃不对，容易伤脾胃、助湿气，引发肠胃不适、血糖波动。

今天就来盘点秋季吃水果最常见的几大误区。

误区一

水果多多益善 吃得越多越补身体

不少人认为，水果维生素丰富，多吃能增强抵抗力、润燥降火。事实上，秋季水果大多含糖量偏高，且偏寒凉。

一次性大量吃水果，会加重肠胃负担，果糖在肠道发酵，容易出现腹胀、腹泻、反酸、积食。

尤其儿童、老人、脾胃虚弱人群，过量食用生冷秋果，会损伤脾胃阳气，导致秋冬反复感冒、食欲变差、大便不成形，得不偿失。

正确吃法：按照膳食指南标准，成年人每日水果摄入量控制在200–350克即可，大约1–2个中等大小水果。

误区二

饭后立刻吃水果有助消化

这是生活中最普遍的错误习惯。很多人饭后习惯性吃点水果解腻，殊不知会影响健康。

正餐摄入的米饭、肉类、油脂消化速度慢，饭后立即吃水果，会让水果滞留在胃里发酵，容易产生胀气、反酸、胃部隐痛。

长期如此，会打乱肠胃消化节律，诱发慢性胃炎、消化不良。

正确吃法：水果最佳食用时间为两餐之间，上午10点、下午3–4点，空腹不刺激、饱腹不积食，吸收效果最好。

误区三

柿子随便吃，空腹、带皮吃都没事

秋季柿子是时令佳品，但也是最容易吃出问题的水果。

柿子含有大量鞣酸，空腹食用、连皮吃，鞣酸会和胃酸结合形成硬块，长期容易诱发胃柿石，引发胃痛、梗阻。

同时，柿子不宜和螃蟹、高蛋白食物同食，极易加重肠胃负担。

正确吃法：吃柿子不吃皮、不空腹、不贪多，脾胃虚寒者尽量少吃。

误区四

榨汁喝比直接吃更营养、更好吸收

很多家长喜欢给孩子榨果汁，认为细腻好消化、营养更高。其实，榨汁会直接流失膳食纤维，剩下的只有浓缩果糖。

喝果汁相当于“喝糖水”，升糖速度快、饱腹感差，长期喝容易造成孩子挑食、龋齿、肥胖、脾胃虚弱。

正确吃法：优先完整吃新鲜水果，尽量不榨汁。

秋季常见水果，对症养生指南

蜜梨：润肺生津、缓解秋燥干咳，适合咽干、皮肤干燥人群；脾胃虚寒、经常腹泻者少吃。

猕猴桃：维C含量高，但性偏凉，儿童不宜过量食用。

柑橘、柚子：理气润燥、开胃消食，适量食用即可，上火人群少食。

柿子：润燥收敛，严格遵守“不空腹、不吃皮、不过量”原则。

秋季养生，重在护脾胃、防寒凉、宜温润。水果虽好，贵在适量、贵在会吃。你学会了吗？

来源：健康杭州

原标题：秋天吃水果的几个误区，你中招了吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com