网传“四川绵阳南郊机场飞机着火”不实（2026·11·03）

全国网络辟谣 2026-11-03 17:40:14

辟 谣 网传“四川绵阳南郊机场飞机着火”不实

详情：近日，有网民在社交平台发布“南郊机场飞机燃火了？”的帖文，并配发带有橙红色光晕、疑似飞机起火的视频，评论区还有留言称“就是着火了”，引发关注。经四川省绵阳市南郊机场核实，南郊机场未发生任何航空器紧急事件。视频中看似火焰的橙红光晕，是飞机高功率着陆灯的光线经空气中水汽、粉尘散射，叠加拍摄手机高光过曝、画面拖影形成的视觉效果，网传“飞机着火”说法不实。（来源：四川互联网举报辟谣平台、绵阳市网络举报联合辟谣平台）

辟 谣 官方回应湖南湘潭“湘江三大桥桥墩疑似倾斜”传言

详情：近日，网传湖南湘潭“湘江三大桥桥墩疑似倾斜”相关视频，引发关注。经湖南省湘潭市城市管理和综合执法局现场核查、专业研判，网传视频中看似倾斜的部位，实为桥墩外围红色防撞防护设施，并非桥梁桥墩主体结构。该防护设施长期受江水浸泡、水流冲刷及漂浮物撞击，出现移位倾斜情况。经全面检测核查，湘江三大桥桥墩主体完好、无碰撞损伤，桥梁整体结构安全稳定，不影响车辆、行人正常通行。（来源：“湖南网络举报”微信公众号）

误 区 二维码打马赛克就安全了？

真相：最近一条热搜让不少人后背一凉：有人晒图时给二维码打了马赛克，结果用AI工具几步就还原成功，还能正常扫码。

生活中常见的二维码只有黑、白两种格子，可能的组合数量有限。在马赛克方格不大、原图分辨率足够的前提下，AI会反复试验不同的黑白搭配，找到匹配度最高的方案，从而“还原”出原来的二维码。

那么，如何“打码”才相对安全？简便的方式是用厚实、不透明的纯色块，牢牢盖住二维码中部的核心数据区，让AI看不到覆盖层下的任何纹路，二维码便很难还原。（来源：“杭州辟谣”微信公众号）

通 报 河南驻马店通报4起专项行动典型案例

详情：为深入推进河南省驻马店市“清朗·网络空间”专项行动，持续净化网络生态环境，驻马店市网信、公安等部门加强协同联动，依法从严从快查处一批网络违法违规案件。现通报4起典型案例。

案例一：

抖音账号“东**”发布涉平舆县交通事故不实信息，造成不良社会影响。在驻马店市委网信办指导下，平舆县网信、公安、交警等部门依法开展联合核查处置，对账号运营者冯某处行政拘留3日。

案例二：

抖音账号“云**”发布AI生成不实信息，蓄意挑动男女对立，博取流量，误导网民，造成不良社会影响。泌阳县网信、公安等部门依法开展联合核查处置，对账号运营者黄某进行批评教育。

案例三：

抖音账号“洪**”发布男女殉情跳楼谣言信息，造成不良社会影响。新蔡县网信、公安等部门依法开展联合核查处置，对账号运营者张某某进行批评教育。

案例四：

抖音账号“奇**”未核实事实情况，发布平舆县妇幼保健院有人跳楼相关不实信息，造成不良社会影响。在驻马店市委网信办指导下，平舆县网信、公安、卫健等部门依法开展联合核查处置，对账号运营者刘某某予以批评教育。

目前，以上人员均已主动删除相关信息，及时消除不良影响。（来源：“网信驻马店”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com