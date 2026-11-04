辟谣学堂NO.354丨“微信转账加个动作”热搜第一！律师回应

新闻晨报、“803反诈”、钱江视频 2026-11-04 10:26:53

浙江丰国律师事务所陈松涛律师表示，“带公章的微信电子凭证是法院唯一认可的微信支付有效证据”的说法是错误的，该凭证只是效力更强的核心证据，绝非唯一依据。

近日，话题#微信转账加一个动作#登上热搜第一。有博主建议大家在微信转账时，记得申请“转账电子凭证”，并称“这种带姓名、带微信官方公章的微信支付凭证可以替代易篡改的微信支付截图，是法院唯一认可的依据”。

引发热议的同时，有网友就此提出疑问——这真的是法院唯一认可的有效证据吗？

浙江丰国律师事务所陈松涛律师表示，“带公章的微信电子凭证是法院唯一认可的微信支付有效证据”的说法是错误的，该凭证只是效力更强的核心证据，绝非唯一依据。

律师向记者解释，带微信官方红章的微信转账电子凭证，属于《中华人民共和国电子签名法》认可的正规电子数据原件，凭证内包含双方实名信息、交易时间、金额、转账备注，规避了普通截图易篡改、易伪造的缺陷，是法院采信度极高的核心证据。

但符合真实性、关联性、合法性要求的微信转账原始截图、完整未删的账单录屏、当庭展示的手机原始交易记录，也都属于《中华人民共和国民事诉讼法》明确规定的电子数据范畴，只要能和其他佐证形成完整证据链，法院同样会依法采信。

上海市公安局“803反诈”曾发布视频提醒，微信转账遇到纠纷，只靠聊天记录截图，是不够的。具体该怎么做呢？

·添加转账说明：转账时务必点击“添加转账说明”，清楚备注转账用途。

·申请电子凭证：待对方收款后，可以在“服务”里选择“钱包”，点击“账单”找到这笔转账的记录，点击左下角申请电子凭证，并选择展示对方的姓名。

·留存证据效力：带有官方印章的电子凭证具有法律效应。如果是借钱或者转账被骗，这个备注加凭证就能派上用场了。

律师也进一步说明，仅靠电子凭证只能证明双方发生过资金往来，无法直接证明这笔钱是借款、货款还是赠与，必须搭配转账前后的聊天记录、催要记录等材料，锁定款项的实际用途，才能形成完整的证据链支撑诉讼主张。

律师建议，涉及微信资金往来的当事人，不要轻易删除手机里的原始微信聊天和交易记录，如果涉及开庭，开庭时建议携带原始载体当庭核验，这是电子证据被采信的核心前提。转账时明确备注款项性质，再申请带对方实名的电子凭证，是普通人成本最低、效果最好的留证方式，能大幅降低后续维权的举证难度。

来源：新闻晨报、“803反诈”、钱江视频

原标题：“微信转账加个动作”热搜第一！律师回应

本文转自：温州新闻网 66wz.com