气象部门回应iPhone天气应用出现多地-32℃异常数据（2026·11·04）

全国网络辟谣 2026-11-04 17:37:32

辟 谣 多地-32℃，一天内温差近50℃？实为iPhone数据异常，气象部门权威回应

详情：11月4日凌晨，大量iPhone用户反馈系统自带天气应用出现大范围数据异常：北京、上海、青岛、开封等地11月13日（下周五）的最低气温骤降至零下，如-28℃，-31℃，-32℃……部分城市同日最高气温仍维持在15℃至22℃，昼夜温差超过50℃。经查询中国气象局官网、中国天气网等网站核实，11月13日上述地区最低气温并未出现异常。中国气象局、中国天气等官方账号回应，断崖式跌到-32℃的情况不属实，11月13日相关地方正常气温大多维持在十几摄氏度。即使厄尔尼诺事件已发展为有监测记录以来最强，也不会是-32℃。目前，iPhone天气应用异常数据已被修复。

（图为部分iPhone用户自带天气应用截图）

此前，iPhone自带天气App就曾出现杭州临安地区6月份气温预报逼近50℃的异常情况，当地气象部门发布公开核查说明，并未发布过相关极端高温预警，该数值属于App自身系统数据错误。

根据《中华人民共和国气象法》，国家对公众气象预报和灾害性天气警报实行统一发布制度。公众在使用各类手机天气APP时，如遇到明显背离本地气候常识、超出常规气象极值的极端预报信息，请以中国气象局官网、中国天气网等官方授权的权威平台发布内容为准。（来源：中国气象、青岛新闻网）

辟 谣 “内蒙古巴彦淖尔一医院大楼起火”图片系AI生成

详情：近日，一张“巴彦淖尔一医院大楼起火”的图片在网络上流传，引发关注。经内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局临河分局调查核实，该医院并未发生火灾事故，网传内容纯属虚构。违法行为人牛某某为消遣娱乐、博取流量，在家中拍摄临河某医院实景照片，利用人工智能（AI）工具生成医院发生火灾的虚假险情内容后发布。案件正在进一步办理中。（来源：“内蒙古网络举报”微信公众号、“平安巴彦淖尔”微信公众号）

科 普 航天员为什么在太空反复摸鼻子？

详情：神舟二十三号航天员乘组在空间站里做实验的视频画面显示，航天员闭着眼，用右手食指摸摸自己的鼻子，再伸出去触碰一个扶手，如此反复数次。这是什么实验呢？

据介绍，该实验叫作“本体觉机械力感知测试”，让航天员通过食指交替触碰鼻子与扶手，是在采集失重下本体感知、触觉力度的数据。

在太空微重力环境下，重力参照信号消失，时间一长，人的本体感知容易错乱，甚至摸鼻子这样原本轻而易举的动作，都有可能出现误判。而航天员在任务中要进行各种精细操作。开展本体觉机械力感知测试，目的是记录航天员触碰时的位置、力度偏差，监测、维持航天员的空间感知能力，保障设备操作、出舱作业安全；同时为中国载人航天工程人因领域的科研工作积累数据，帮助优化航天器上的触屏、按钮、扶手等人机交互界面，支撑长期驻留与深空探索。（来源：科技日报）

通 报 一网民发布虚假警情通报、谎称“一家五口在家烧炭自杀”，被行政拘留

详情：近日，网上流传一份所谓的“警情通报”，称“河南郑州中原区王某一家五口在家烧炭自杀”，引发关注。经核查，网传“警情通报”系伪造，内容为恶意编造的谣言。目前，属地公安机关已依法对在互联网平台发布该虚假“警情通报”的张某某（男，40岁）处以行政拘留8日的处罚。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

通 报 安徽蚌埠警方公布3起打击“哄抢农作物”网络谣言典型案例

详情：近期，安徽蚌埠公安依托“净网-2026”专项行动，严厉打击编造、传播“哄抢农作物”相关不实信息的违法违规行为，现公布3起典型案例。

案例一：10月10日，网民李某为博取流量，在网络平台发布配有误导性视频的不实信息，捏造“固镇农田抢玉米”的虚假内容，引发网民关注，造成不良社会影响。

案例二：10月13日，网民王某为博取流量、吸引眼球，发布农民收割玉米的视频，编造并传播“农民哄抢玉米”的不实信息，误导公众认知，造成不良社会影响。

案例三：10月16日，网民邹某为博取流量、吸引关注，配发误导性现场视频，编造传播“全是人来抢玉米的，警察都来了”的不实信息，引发网民议论，产生不良社会影响。

目前，蚌埠公安机关已依法对上述人员分别予以行政处罚。（来源：安徽网络辟谣平台、蚌埠市公安局）

本文转自：温州新闻网 66wz.com