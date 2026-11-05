健康真相NO.736丨肿瘤标志物飙升就是长肿瘤？不，也有可能是因为吃了这些东西

温州晚报、广州日报、江苏新闻 2026-11-05 15:44:25

医生提醒，体检查出CA72-4升高不必过度焦虑，如果只是轻度升高，身体也没有不适症状，可以调整为清淡饮食，保持规律作息后复查。

很多人体检拿到肿瘤标志物异常升高的报告，都会一下子紧张不已，误以为自己患上了癌症。前不久，温州的老年患者老张（化名）就碰到了这件烦心事：一项肿瘤标志物数值远超正常标准，可做完多项检查后，却没有发现肿瘤，而背后的原因，居然和他长期食用海参有关。

老张因肩背疼痛，前往温州市人民医院、温州市妇幼保健院中医科就诊。就诊时，他拿着在外院完成的检验报告向医生咨询，报告里CA72-4检测值为155U/ml，远高于正常参考范围，这件事一直让他忧心忡忡。令他疑惑的是，胃肠镜、腹部 CT以及其他多项肿瘤标志物的检查结果，均未见明显异常。接诊的林友宝医生仔细研读报告后，建议他择期复查这一指标。

开完药方后，老张向医生咨询，自己近期每天吃海参调理身体，不知道还能不能继续吃。林友宝医生观察到老张体型偏胖、舌苔厚腻，属于痰湿体质，从中医角度来看，并不适合海参这类滋补食材。

与此同时，他想到一个关键点：滋补品有可能会引起CA72-4 假性升高。于是嘱咐老张暂停食用海参，间隔半个月再来复查。等到复查时，老张的CA72-4 降到0.3 U/ml，回到正常范围，总算虚惊一场。

林友宝医生解释，CA72-4是临床上常用的肿瘤标志物，属于高分子黏蛋白类癌胚抗原，多用于胃癌的辅助筛查，针对胃癌有着相对较高的特异性；胰腺癌、结直肠癌、卵巢癌、肺癌等多种肿瘤，也可能出现该指标上升。但指标升高，并不等同于确诊癌症，能够造成CA72-4数值异常的因素有多种。

除去恶性肿瘤，良性疾病其实是CA72-4升高更为常见的原因。消化道炎症、肝硬化、痛风、类风湿关节炎以及部分妇科疾病，都可能导致这项指标上升，不过这类情况，指标上升幅度通常不会太高。熬夜、烟酒刺激，或是女性经期、孕期等特殊生理时期，也会造成指标出现短暂波动。

食物、保健品带来的干扰，是不少人容易忽视的诱因。海参、野生榛蘑，还有灵芝孢子粉、冬虫夏草、螺旋藻、金蝉花等滋补类保健品，都可能造成CA72-4升高，健康人群和肿瘤患者都有可能出现这种假性升高现象。这类滋补品本身并不含有 CA72-4，推测是它们刺激人体细胞释放更多对应抗原，进而让检测结果偏高。除此之外，秋水仙碱等部分药物，同样会干扰检测，造成数值假性增高。

医生提醒，体检查出CA72-4升高不必过度焦虑，如果只是轻度升高，身体也没有不适症状，可以调整为清淡饮食，保持规律作息后复查。如果长期服用滋补品、保健品，建议先停用2至3周再复查。倘若复查后指标没有下降，甚至持续上升，则要及时完善进一步检查，排查病变。

来源：温州晚报、广州日报、江苏新闻

原标题：肿瘤标志物飙升就是长肿瘤？不，也有可能是因为吃了这些东西

本文转自：温州新闻网 66wz.com