温州晚报 2026-11-05 15:44:15

下周五天气-31℃？假的！中国气象局公共气象服务中心官方账号@中国天气发话：根本没有这样的温差，目前已显示正常。

11月4日凌晨，不少温州人的手机被一个数字吓醒了——-31℃！

“下周五温州温差近60度？”“苹果天气是不是出问题了？”一时间，微博、朋友圈炸开了锅。有网友晒出截图：11月13日温州最低气温赫然显示-31℃，而当天最高气温还有20多度，单日温差逼近60℃。更离谱的是，全国多地iPhone用户都发现了同样的“极寒预警”——北京-32℃、上海-31℃、杭州-30℃……仿佛一夜之间，整个中国都要被冻成冰窖。

早上，“iPhone天气下周五温差”直接冲上微博热搜第一。

就在大家瑟瑟发抖准备翻出压箱底的羽绒服时，中国气象局公共气象服务中心官方账号@中国天气发话了：“最低气温-32℃？都散了散了~根本没有这样的温差，已显示正常。不用担心，即使厄尔尼诺事件已发展为有监测记录以来最强，现在也不会那么冷的。”

专业人士分析，这类情况大概率是软件后台出错，把数据错误地跳转或匹配到了全球其他地区。苹果客服此前也表示，不排除是显示或数据异常导致的，“不是硬件方面问题，不用担心，后期可多进行观察。”截至发稿，苹果已经修复了这一异常，11月13日的天气预报也已恢复正常。

事实上，这已经不是苹果自带天气系统第一次“闹乌龙”了。2026年6月7日夜里，就有用户发现临安区6月15日最高气温接近50℃（有显示48℃、49℃甚至53℃的版本），杭州市临安区气象局随后发文辟谣：系该品牌手机自带天气预报APP自身系统数据错误所致。

所以，-31℃是个乌龙，但温州的天气确实要变——本周五（6日），我市确实有一股弱冷空气“到货”了，气温会有较明显的下滑——市区最高气温将降至21℃左右，最低气温也会逐步下调。到了下周二，最低气温将跌至15℃。

更需要注意的是，从6日起到下周一9日，温州将连续多天“阴有小雨”。周末想出门走走的朋友，恐怕要泡汤了——雨伞、雨鞋、防水外套，一个都不能少。

来源：温州晚报

原标题：下周五天气-31℃？假的！本周五有弱冷空气，真的！

本文转自：温州新闻网 66wz.com