健康真相NO.737丨25岁女子记性突然变差，就医确诊“手机痴呆症”

中国新闻网 2026-11-06 09:42:24

每天用手机超10小时，25岁女孩患上“手机痴呆症”。医生介绍，“手机痴呆症”是指大脑因长期依赖数码产品而“变懒”，而非真正意义上的痴呆。

近日，话题“女子每天玩手机10小时患手机痴呆症”冲上热搜第一位，引发关注和讨论。

每天用手机超10小时

25岁女孩患“手机痴呆症”

福建福州的王女士今年25岁，长期从事网络销售工作，每天使用手机工作，加上频繁刷视频、追剧，每天手机使用时长超过10小时。

半年前，她发现自己记性变差、精力涣散，最近症状越来越严重：经常话到嘴边忘了要说什么；领导交代的事转身就忘；下班回到小区，突然想不起自己住几楼……

一系列反常表现，让她慌了神，赶紧到医院检查。医生判断她得了“数码痴呆症”，也就是“手机痴呆症”。

医生介绍，“数码痴呆症”是指大脑因长期依赖数码产品而“变懒”，而非真正意义上的痴呆。

长时间刷手机危害真不少

·刷手机会让人变胖

有专家指出，每天手机使用超过5小时，会大大增加肥胖风险。

长时间使用手机会导致久坐时间延长、运动时间减少，长此以往，糖尿病、心脏病、骨关节病等风险都会随之攀升。

·刷手机还会让人变“笨”

手机玩多了，大脑也会慢慢受到侵蚀。

有研究发现，手机成瘾者的局部脑组织功能受损。而成瘾者的大脑在处理工作任务时，反应变慢、错误更多，效率和执行力都会有所降低。

如何摆脱“手机痴呆症”

想要摆脱“手机痴呆症”，日常生活中要注意合理使用手机，可以尝试把要做的事、常用电话号码记在脑中，去熟悉的地方尝试不看导航，遇到简单问题先自己独立思考再求助搜索引擎，以此来恢复主动记忆。

还可以增加替代性活动，每周保持3次以上的散步、慢跑或游泳等有氧运动；睡前1小时“人机分离”，保证每晚7小时到8小时的高质量睡眠。

来源：中国新闻网

原标题：25岁女子记性突然变差：“话到嘴边忘了说什么，领导交代的事转身就忘”，就医确诊“手机痴呆症”：每天使用手机超10小时

本文转自：温州新闻网 66wz.com