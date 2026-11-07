健康真相NO.738丨体检查出脂肪肝不痛不痒就没事？别大意，危害不只在肝！

健康临安 2026-11-07 12:28:54

你的体检报告上是不是也写着“脂肪肝”？

很多人拿到结果一看，身体没啥不舒服，不痛不痒，直接就把报告扔一边，觉得脂肪肝嘛，不算什么大病。

辟谣君提醒：脂肪肝已经成为我国第一大慢性肝病，成人患病率超30%，越来越多年轻人中招，体重正常甚至偏瘦者同样可能患病！

什么是脂肪肝

简单说，就是肝细胞里面脂肪堆的太多。正常情况下，肝脏内的脂肪含量不到肝脏总重量的5%，一旦超过这个数值，脂肪肝就找上门。

脂肪肝主要分为三种类型：

代谢相关（非酒精性）脂肪肝：最常见，与肥胖、糖尿病、高血脂等代谢问题密切相关；

酒精性脂肪肝：长期过量饮酒诱发；

继发性脂肪肝：由药物、病毒等特定原因引起。

不是只有肥胖人群才会得脂肪肝。事实上，体重正常甚至偏瘦者也会患病。长期饮食失衡、久坐少动、常饮用含糖饮料，或是存在脂肪代谢异常，就算体重达标，也可能造成脂肪在肝脏蓄积。

危害不只在肝

脂肪肝从来不是一个孤立的肝脏问题，而是全身代谢紊乱的“信号灯”。肝脏装不下多余脂质，就会释放进血液，开启恶性循环：脂肪肝→脂质代谢紊乱→高血脂。继而诱发高血压、糖尿病、胆囊结石、肾结石，严重时还会引发胰腺炎，危及生命。

好消息：脂肪肝，是可以逆转的

分享临床真实案例：55岁男士因急性胰腺炎就医，CT查出重度脂肪肝。经过生活方式调整，仅仅5个月后复查，脂肪肝直接“消失”，胰腺也恢复正常。

逆转的核心：不是吃药，而是减脂。

吃对，比少吃重要

●合理控制每日总热量，可借助食物秤把控食量，避免热量超标；

●减少深加工食品摄入，这类食物油糖盐含量偏高，易引起血糖波动；

●严格限制甜饮料、果汁、糕点，果糖会促进肝脏合成脂肪。

动起来，给肝脏“减负”

●每周开展3～5次、每次30～45分钟中等强度有氧运动，快走、慢跑、游泳、骑行都合适；

●可搭配深蹲、俯卧撑等力量训练提升基础代谢；

●辅以瑜伽、太极，增强身体柔韧性与平衡能力，降低运动损伤风险。

临床证实：减重5%可明显减少肝脏脂肪；减重7%可减轻肝脏炎症；减重10%以上甚至能逆转早期肝纤维化。

这些情况千万别硬扛，尽快就医

●肚子大（男腰围≥90cm，女≥85cm），同时有高血压、糖尿病；

●脂肪肝病史＞10年，从来没有干预过；

●确诊脂肪性肝炎、肝纤维化；

●合并乙肝、丙肝感染；

●长期大量饮酒。

划重点：不要乱买护肝保健品、网红清脂茶！不对的成分反而加重肝脏损伤。有肝功能异常、代谢疾病，遵从医生指导用药。

脂肪肝的“逆袭”没有捷径，也不需要昂贵的“特效药”。科学的饮食管理、规律的运动习惯，就是最有效的“处方”。单纯性脂肪肝完全可逆，轻度脂肪性肝炎也有逆转希望。从现在开始，管住嘴、迈开腿，给肝脏减减负吧！

来源：健康临安

原标题：体检查出脂肪肝不痛不痒就没事？别大意，危害不只在肝！

本文转自：温州新闻网 66wz.com