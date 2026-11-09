辟谣学堂NO.355丨住宅楼起火如何正确逃生？2个避险误区要警惕

央视新闻客户端 2026-11-09 09:07:17

发现火情千万不要慌乱，首先要快速了解一下哪里着火了。如果是家里起火，还能跑出去的话，那要立即向门外逃生，如果是楼下着火了，那楼上的住户，向下疏散就不一定安全。

居民住宅楼起火如何逃生？许多人认为应该往楼下跑，跑到室外才安全，真是这样的吗？

电动自行车短路

盲目逃生致人员遇难

2026年4月25日0时31分许，四川成都永福公寓居民小区3栋2单元走道电动自行车发生火灾。火灾最终造成5人死亡、2人受伤，火灾直接经济损失734.68万元，过火面积约12平方米。

江苏省消防救援局火调专家崔蔚：这次火灾事故直接原因是住户停放的电动自行车电气线路短路起火，继而引燃周边电动自行车等可燃物，蔓延成灾。

火灾现场目击者 梁先生：晚上回家，看到小区楼下有电瓶车在着火，就打了报警电话告知消防，按了电瓶车喇叭，告诉其他人赶紧下来。

正是梁先生按的电瓶车喇叭鸣响，让居民楼内熟睡的人们惊醒，有的居民在慌乱中开始向楼下跑，于是不少人紧随其后，沿着平时走的楼梯向楼下逃生。

崔蔚：发现火情千万不要慌乱，首先要快速了解一下哪里着火了。如果是家里起火，还能跑出去的话，那要立即向门外逃生，如果是楼下着火了，那楼上的住户，向下疏散就不一定安全。盲目从众往下跑，楼道里已经被烟火封住，那就非常危险。

逃生误区：

发现火情马上跑出大楼就安全

不少人认为，楼下起火，楼上的住户沿着楼梯往下疏散不就安全了吗？这是一个很大的误区。楼梯井就像一根烟囱，一楼电动车起火，毒烟会顺着楼梯快速向上灌。

崔蔚：我们调查发现，楼下电动车起火后，大量烟气从门厅顺着楼梯的烟囱效应向上蔓延，住户的门关好的话，那家里基本没有烟熏，这时候家里面是相对安全的，而楼梯里已经布满浓烟是比较危险的。这种情况下楼上的住户，优先选择关门、堵缝，待在一个烟气无法进入的房间固守待援。如果开门向下逃生，反而增加了风险。

在这起火灾中，遇难的人员是分别住在11楼、6楼和3楼的5名楼上住户，而且全部都是跑到1楼后遇难的，起火的1楼，住户反倒安然无恙。很多人可能想不明白，这是为什么？

崔蔚：这时候楼上的烟气相对较小，这5个人从楼上向下疏散过程中，实际上是直奔浓烟烈火而去，越往下走有毒烟气就越浓，最终吸入大量有毒烟气窒息死亡。在单元式住宅楼里，楼下起火切记不要急着向楼下疏散，因为火场逃生拼的不是看谁跑得快，而是要选对逃生方式和逃生路线，盲目向下跑或者盲目往上跑，都可能落入了有毒浓烟包围之中。

逃生误区：

火场逃生 朝着有光亮的地方跑

消防专家告诉记者，在紧急危险情况下，人具有趋光心里，总是向着有光、明亮的方向逃生。但是在火场中，很多情况下电路很可能已经跳闸断电，你看到的亮光，很可能就是火光。

崔蔚：家里着火如果还能跑出去的话，要立即向外逃生疏散并关闭房门，防止烟火向外蔓延。同时，要拨打119报警，迅速找就近的安全出口进行逃生。如果离楼顶近，条件允许可迅速跑到楼顶平台进行避险。如果离楼下近，那就往楼下逃生自救，逃出火场就不要再返回取物，应当积极向消防员提供火场信息和人员被困的情况。如果跑不出去就要找一个安全地方，比如带阳台的房间，关好房门防止烟气的侵入，固守待援。

浓烟封门 躲火避烟固守待援

同样身处火场，有人靠着冷静自救，平安等到救援。事发当时，一楼的罗女士正准备休息，突然听到一阵噼噼啪啪的爆炸声。

情急之下，罗女士并没有选择贸然开门向外逃生，而是赶紧跑向卧室进行逃生避险。

面对浓烟烈火，罗女士并没有慌张，而是紧闭房门，固守待援，最终安全获救。

超七成火灾遇难者集中于住宅

记者梳理今年前9个月全国火灾情况：一共接报火灾63.6万起，1412人在火灾中遇难。其中居民住宅火灾21.8万起，占到总数三成多；住宅火灾死亡1003人，占到全部火灾死亡人数的71%。

崔蔚：我们要以躲火避烟为原则。首先要判断一下火从哪里来，烟从哪里来，周围环境怎么样，再决定是跑还是固守待援。千万不要盲目往外跑，不要跳楼，不要坐电梯，不要贪恋财物返回。平时，最好在家中安装有火灾预警功能的独立式烟感报警器，配备简易灭火器材、防烟面罩、多功能手电等应急逃生装备。定期检查一下这些应急装备是否完好有效，要放在好记好拿的地方，真正做到有备无患。

来源：央视新闻客户端

原标题：住宅楼起火如何正确逃生？2个避险误区要警惕

本文转自：温州新闻网 66wz.com