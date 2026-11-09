中央网信办开展整治科普健康类网络谣言专项行动（2026·11·09）

全国网络辟谣 2026-11-09 18:02:43

辟 谣 网传“江苏南京一医生被刺伤身亡”不实

详情：近日，一则“南京医生张明磊被刺伤身亡”的帖文在网上流传，并称“11月9日将在南京军魂国烈士陵园举行遗体告别仪式”，以上信息纯属谣言。

经属地卫健部门核实，该市卫生系统没有名叫“张明磊”的医生，也未发生因医患纠纷导致医生被刺伤事件。经属地退役军人事务局等单位核实，没有文中所提的“南京军魂国烈士陵园”。相关部门将依法依规对造谣人员进行查处。（来源：“南京网络辟谣”微信公众号）

科 普 该不该撇去炖肉时出现的浮沫？

详情：炖肉时出现的浮沫，本质上是肉类在加热过程中，血水、蛋白质和脂肪等成分受热变化后形成的混合物。随着温度升高和炖煮时间延长，浮沫的颜色和形态也会发生变化，大致可以分为三个阶段：

第一阶段红褐色浮沫：主要是血水、肌红蛋白和血红蛋白，会有较浓烈的腥膻味，建议大家及时撇去，避免影响肉和汤的口感风味。

处理方法：

1.提前3-4小时用冷水浸泡肉（含血液丰富的红肉尤其要重视浸泡），每小时换一次水，尽量将血水充分泡出；

2.冷水下肉，避免表面蛋白质在高温下瞬间凝固，确保后续能煮出肉内部的血沫；

3.反复、及时撇去出现的红褐色血沫，直至这种浮沫变得很少。

第二阶段白色浮沫：主要是蛋白质，基本没有腥膻味，但会使汤底显得不那么清澈透亮，追求“清汤”的朋友可以及时去除。

处理方法：

1.保持小火煮汤，并及时撇去白色浮沫。

2.转大火煮汤，此时汤会迅速沸腾翻滚，析出的蛋白质也会被煮到完全溶解消失。

需要注意的是，大火煮汤也容易导致汤里的脂肪快速乳化，变成微小的油滴均匀分散在汤里。在光线的折射下，这些油滴会使汤显得“奶白”。如果想要清汤而非白汤，那就不要采取后一种方法。

第三阶段黄白色浮沫：是脂肪，能给肉汤增香提味，可以保留。但如果要控制脂肪摄入，则应该酌情去掉。

处理方法：

1.选择鱼虾水产、瘦猪肉、牛腱等脂肪含量低的肉类；

2.去掉含脂肪较高的部位，如鸡皮、鸭皮等；

3.煮好的肉汤先放冰箱冷藏，等表面漂浮的脂肪凝固后可以轻松去掉。（来源：“新华社”微信公众号、科普中国）

提 示 中央网信办部署开展“清朗·整治科普健康类网络谣言”专项行动

详情：近日，中央网信办印发通知，在全国范围内部署开展为期2个月的“清朗？整治科普健康类网络谣言”专项行动。行动聚焦4方面突出问题：

（一）编造民生健康网络谣言，借机误导网民。一是以关注公众健康等为名义，将普通食品、保健品包装成“神药”，推广所谓“包治百病”偏方，发布伪科普信息，借审美焦虑制造“黄连素是减肥神药”等运动、减重类谣言。二是刻意夸大食品、药品、生活用品副作用，配以夸张骇人标题，编造所谓“长期服用降压药会使血管变脆”“献血会伤害身体”“味精加热有毒”“蜂蜜结晶不能吃”等缺乏科学依据、断章取义的谣言信息，制造焦虑恐慌情绪。三是以“科学辟谣”“现代医学真相”等名义，发表“某类食物全是智商税”“某项常规检查完全没必要”“肯定致癌”等极端化、绝对化论断，使用“揭露被掩盖的真相”“医生不会告诉你的秘方”等语言否定权威机构，甚至鼓动自我诊断、拒绝就医，误导公众。四是打着“古法养生”“古法育儿”“国粹养生”等旗号，鼓吹“胎里吃素”“中国人不需要蛋白质”，对传统文化进行片面解读甚至恶意歪曲，通过“能量玄学”“命理疗疾”等方式传播封建迷信思想。

（二）冒用专业身份等，传播伪科学观点。一是冒充医疗卫生健康等领域专业人士或正规机构人员，离职人员沿用原单位和职务信息认证，违规开展网络健康科普。二是打造所谓“国家一级保健师”“国家一级营养师”等，或者身着专业服装在医院、诊室等场景进行摆拍，散播没有科学依据的“食疗”“偏方”。三是包装虚假专家、“先知”等，编造所谓“量子赋能”“宇宙能量”等伪科学概念，兜售假冒伪劣产品。四是打着“网红大师”“得道高人”等名义，宣称掌握“能量玄学密码”可治病消灾，利用部分群体焦虑心理非法牟利。

（三）滥用人工智能技术，生成健康科普谣言。一是利用AI技术批量生成同质化涉健康科普类文案、图片、音视频，制造虚假舆论热点，推销相关产品。二是利用AI换脸、换声技术盗用知名专家形象、声音，进行虚假科普、带货。三是诱导AI大模型生成并传播虚假“死亡率”“存活率”、不实科学数据等谣言，借机售卖保健品。四是利用AI生成伪造权威通报、官方健康提示、夸大疗效等图片、视频信息，借机误导网民。

（四）虚构康复案例夸大疗效，通过私域等环节诱骗消费。一是以“亲身经历”“患者康复故事”“祖传秘方”“专家私授”等为幌子，编造虚假故事、康复案例，声称“100%有效”“永不复发”，并提供所谓前后对比图、聊天截图夸大功效，引至私信、群聊等私域环节进行诈骗。二是过度渲染食品、保健养生品等的营养成分，夸大医疗设备的功能作用，进行营销带货。三是以“专家私域讲课”“会员专享”等为包装，在社群等私域场景内开展虚假宣传，通过送礼品领红包、情感诱导等方式欺骗老年消费者。（来源：中国网信网）

通 报 违法违规涉军“自媒体”账号典型案例发布

详情：近期，网络平台出现多类涉军领域违法违规有害信息，扰乱网络传播秩序，损害军队军人形象。军地职能部门依法依规关闭一批问题严重的账号，现通报部分典型案例。

一、利用AI生成涉军虚假信息。网络账号“cheems蛋仔”、“cheems猴哥”等利用AI批量捏造“纠察被报复”、“新兵打架打赢就没事”等负面涉军动漫，误导网民认知。网络账号“桂L298D8安度晚年《冯伯爵》”等利用AI生成与“将军”合照，炮制不实短视频吸睛引流。网络账号“皮卡丘看好片”等制作“军区司令在私立学校被围堵”等AI恶搞短剧，抹黑军队形象。

二、虚假宣传违规开展“军考”培训。网络账号“白白”发布“武警某战士在机构培训下军考第一”等不实营销内容，借机招揽考生牟利。网络账号“军考学堂”等声称拥有军队内部考试名额、可放宽体检标准、保上岸等，涉嫌虚假宣传和网络诈骗。

三、恶意蹭涉军流量营销牟利。网络账号“半山书房”、“任宏书画艺术”等兜售所谓“将军字画”，贴蹭涉军元素招摇撞骗。网络账号“兵行者”、“干事在线”、“兵转问题咨询处理”等借转业安置话题提供有偿咨询服务，打着“内部消息”、“资深老兵解读”等噱头，诱导用户私信付费。网络账号“姚妹创业”着仿制军服蹭流量进行网络营销。网络账号“军文渠道”、“军校学历认证vip”等散布“售卖军队文职岗位”、“代办军校学历认证”等虚假信息。

四、打着退役军人旗号炒作负面信息。网络账号“橙熟”、“少吃多练”等发布服役期间演习演训敏感信息，存在失泄密风险。网络账号“退伍军人老赵”、“森”发布“军人职业前景惨淡”等不实内容，网络账号“兵途规划—老兵指路”发布“避坑军校”等涉军负面帖文。网络账号“孙大美戎装悟道”发布“退役后战士转道士”变装视频，以对比玩梗诋毁军旅经历。

五、违规售卖军品及军用仿制品。网络账号“暖阳漫游的秘密树洞”、“行走的诸神”、“李凝幽居”在线售卖军队内部教材，存在失泄密风险。网络账号“武协调”、“徐班长的申领车”打着“内部申领”等旗号线上售卖军服被装。网络账号“黑色贝雷帽”、“无悔军旅”、“小罗拥军爱国”等假借“军工品质”、“军队记忆”名义，兜售“军用纪念品”，违反军品管理制度。（来源：“网信中国”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com