“湖南株洲一物流仓库突发大火”系谣言（2026·11·10）

全国网络辟谣 2026-11-10 16:43:37

辟 谣 “湖南株洲一物流仓库突发大火”系谣言

详情：近日，网上流传“湖南株洲一物流家具仓库突发大火”的帖文，称“现场火光冲天，滚滚黑烟直冲天际，数公里外都清晰可见，画面触目惊心。仓库内堆放大量家具等易燃物品，火势蔓延速度极快，钢架结构在高温下极易坍塌，给救援增加不小难度。”经属地消防部门核实，近期株洲市并未发生类似火灾，该帖文所述不实，配图系网络素材，请勿轻信转发。（来源：“湖南网络举报”微信公众号）

科 普 “坐高铁开窗，气流会把人吸出去”不实

详情：高铁上的车窗完全封闭，既不能打开，也没有传统列车可以通风的结构。对此，有谣言称“坐高铁时窗户打开，人会被气流直接吸出去”。该说法毫无科学道理。之所以很多人相信，是把高铁和飞机的情况混淆了。飞机在高空飞行，外界气压低，舱内需要维持接近地面的气压才能让乘客正常呼吸，因此，飞机内外部形成明显压差。但是，高铁运行在地面环境中，车厢内外的气压接近，没有飞机飞行中巨大的压差，即便高铁行驶中车窗偶然出现开口，也不会出现巨大压差把人“吸出去”的情况。高铁不开窗，是基于气压稳定、气动稳定、安全防护、噪音控制以及降低能耗等多方面考量，从而进一步提高旅客乘车舒适度。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 洗山东潍坊公布6起整治网络谣言和网络暴力典型案例

详情：近日，山东潍坊公布6起整治网络谣言和网络暴力典型案例，通报如下。

案例一：网民虚构事实谎报警情案。2026年9月，网民窦某因与他人发生争吵，为泄私愤，虚构事实在某短视频平台发布“临朐县某地有人聚众赌博”的相关作品，谎报警情，引发网民关注并扰乱正常警务秩序。

案例二：网民开设直播编造涉企网络谣言案。2025年10月，网民刘某因租赁费问题与某酒店发生矛盾，为索要高额赔偿，伙同多人在某短视频平台多次开设直播，编造发布不实信息，刻意渲染对立、煽动情绪，引发网民关注，扰乱社会公共秩序，对酒店正常经营和声誉造成不良影响。

案例三：网民编造涉黑恶网络谣言案。2026年6月，网民曹某与李某发生矛盾，为发泄情绪、博取关注，将李某一家人的录像视频发布到某短视频平台，并评论“安丘一霸”等虚假信息，引发网民关注，扰乱社会公共秩序。

案例四：网民发布侮辱性言论实施网络暴力案。2026年9月，网民赵某某因与本村干部封某某存在矛盾，酒后情绪激化，在本村微信群内发语音对其进行辱骂，恶意攻击他人，实施网络暴力，造成不良社会影响。

案例五：网民编造“碰瓷”虚假信息实施侮辱案。2026年9月，网民任某因与人发生口角，为发泄情绪，在某短视频平台发布“跟灵堂一样，碰瓷女在里面躺着”等内容，编造受害人“受到惊吓索要赔偿、恶意碰瓷”等不实信息，恶意侮辱诋毁，引发网民关注，扰乱社会公共秩序。

案例六：网民借助涉企负面信息实施敲诈勒索案。2026年9月，网民王某为谋取非法利益，抓住行业新规发布等特殊节点，在某自媒体平台频繁发布多家互联网科技企业负面文章，刻意制造舆论压力，迫使相关企业主动对接协商、支付所谓“合作费”，以此实施敲诈勒索，对相关企业正常经营和声誉造成不良影响，扰乱社会公共秩序。

目前，属地公安机关已对上述相关人员予以行政拘留、行政处罚、刑事强制措施等处置。（来源：“山东互联网联合辟谣平台”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com