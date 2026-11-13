温州辟谣举报平台获浙江省报业传媒产业创新案例奖

温州辟谣 2026-11-13 09:51:04

近日，2026浙江报业传媒创新发展交流会在温州举行。会上表彰一批全省报业传媒优秀创新案例，温州辟谣举报平台成功入选。

近日，2026浙江报业传媒创新发展交流会在温州举行。会上表彰一批全省报业传媒优秀创新案例，温州辟谣举报平台成功入选。

温州辟谣举报平台于2014年11月上线，是全国首个专业辟谣举报平台，也是全国网络辟谣联动机制首批直报点试点单位。平台紧扣“辟什么、谁来辟、怎么辟”，建立“监测收集、核实查证、权威发布、真相传播、造谣打击”五大工作闭环，紧密联动权威部门，组建由政府、媒体、平台、专家、网民等多元主体参与的辟谣联盟，推动辟谣从被动回应向靶向治理转型。平台还创新推出本土IP“温州辟谣侠”，联动“温小警”“温小保”等30余个政务卡通IP，打造《温州辟谣侠的朋友圈》专栏，塑造辨识度鲜明的温州辟谣品牌。依托十多年深耕网络谣言治理的实践积淀，温州于今年1月顺利承办全国网络辟谣联动机制直报点建设现场推进活动，系统展示地市级网络辟谣体系建设、跨区域辟谣联动、涉企谣言治理、辟谣品牌IP打造等创新成果，为全国网络辟谣“一盘棋”建设提供了可复制、可推广的温州样本。

本文转自：温州新闻网 66wz.com