央视新闻客户端 2026-11-18 10:39:51

有网友反映，沉迷AI漫剧一段时间后，再回头看现实中的真人，会觉得“变丑了”。这种感受听起来有点夸张，但背后其实牵扯到审美参照和心理比较。

随着AI漫剧热度持续走高，社交平台上相关讨论越来越多。有网友反映，沉迷AI漫剧一段时间后，再回头看现实中的真人，会觉得“变丑了”。这种感受听起来有点夸张，但背后其实牵扯到审美参照和心理比较。

还有网友说，看多了AI漫剧里五官对称、皮肤零瑕疵的脸，再照镜子时，会不自觉拿那套标准审视自己，越看越不自信。一个是看别人觉得“变丑”，一个是看自己产生落差，这两种感受都引发了不少共鸣。

这两种感受，心理学上到底怎么解释？AI漫剧脸又为什么容易让人觉得“完美”？面对比较带来的落差，有没有一些具体可操作的调整办法？

AI漫剧看多了，再看真人演员竟觉得“有点丑”？

北京中科普心理健康促进中心常务副主任、中国心理学会科普委委员 唐义诚：心理学中有一个概念叫对比效应。人的审美是一个动态的参照体系，大脑会自动把最近大量接触到的脸拉成一个新的审美基准线。所以当你连着看一周五官对称、皮肤无瑕、比例特别极致的AI脸，基准线就被硬生生拉高。回头再看真实的人脸，就会发现上面有很多瑕疵。就像吃了特别甜的蛋糕再吃本来甜度刚好的水果会觉得酸，是同一个机制。

为什么AI漫剧里的脸特别容易让人觉得“完美”？

唐义诚：大脑判断一张脸好不好看其实有三个标准。

第一，平均脸效应。1990年，心理学家做过一个实验，把很多张人脸用计算机平均融合。融合出来那张大众脸，反而是被绝大多数人评价为好看的脸。道理很简单，平均脸五官的分布最标准，大脑就默认它是健康没有缺陷的，自然就有遗传和基因传续的价值，于是就会被判定为好看。

第二，对称性，左右脸越对称，大脑就越觉得好看。因为对称在进化里代表着发育稳定、基因好，更容易传续后代。

第三，婴儿图式，大眼睛、小鼻子、饱满的苹果肌这种幼态特征，会触发我们大脑里的抚育本能。

AI的漫剧脸，实际上把这三个参数全都拉满，五官对称到极致，皮肤零瑕疵，比例按最优模板生成，它精准踩中了大脑审美的所有开关。理智上知道这是假的，但视觉皮层那一环已经先打了高分。

为什么看久了精致的AI脸会觉得“没灵魂”、有点别扭？

唐义诚：机器人专家1970年提出的恐怖谷效应，是指一张脸跟人越像我们越喜欢，但是如果表情有点僵、眼神有点空、皮肤太光滑、像蜡像，瞬间就会从喜欢掉到反感甚至害怕。

AI漫剧脸为什么会触发这种别扭感？因为真实人脸的生动感，靠的是大脑特别敏感的一套微小信号，瞳孔的轻微缩放、眼周肌肉的自然拉扯、鼻翼的微动、情绪起来时皮肤下那层血色的变化，这些信号是AI脸目前几乎无法复刻的。大脑其实一直在扫描这些社交信号，它要判断对面这个人是善意的、是投入的、是活的。AI脸五官再精致传递不出这些信号，大脑就读到一个词叫“假”，于是就会感觉很别扭。

真人有了情感连接后越看越顺眼，AI脸为何难生情感连接？

唐义诚：心理学上的光环效应是对一个人某一维度的正面评价，会自动外溢到其他的维度。例如一个人聪明、善良、靠谱，大脑就会顺手给他的脸打高分。

和光环效应一起起作用的叫多看效应，一个人、一张脸、一首歌，接触得越多，就会越喜欢。熟悉本身就是好感的来源，这两个加起来就能解释为什么现实中真正有魅力的人，往往不是五官最完美的那个，而是你跟他有故事，有链接的那个。情感链接是审美的最后一道加成，也是最重要的一道加成。AI脸再精致，它给不了这种链接。

看惯AI脸后照镜子有落差，如何调整心态？

唐义诚：这里需要打破一个误区：你的长相其实并不是用来与AI脸进行比较的。心理学中的社会比较理论指出，人天然会与周围的人进行比较，而社交媒体扭曲了参照系——人们拿自己素颜、疲惫的状态，去和AI生成的、经过多次修改的完美脸进行比较，这种比较从根本上就是错误的。

给大家一些建议：

第一，给自己的审美换系统。每周留固定的时间不看AI生成脸，去看点真实的人，跟朋友去吃个饭、去公园看看路人、去菜市场走走，你的大脑基准线会慢慢调回来。

第二，把被打动和好看分开。好看的标准一直在变，AI时代也换了一些新的标准。但是被一个人打动，因为他的才华、他的真诚、他做事的样子，这种审美其实是跨时间甚至在某种程度上是跨文化稳定的，多把注意力放在这里。

第三，照镜子的时候不要再挑五官。每天看到的自己是动态的、有表情的、活着的，这种很有血气的感觉比一张静态完美的脸更值得被喜欢。

来源：央视新闻客户端

原标题：AI漫剧看多了觉得真人“变丑”？心理学解释来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com