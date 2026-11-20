人民日报海外版 2026-11-20 09:32:15

“零添加”“0蔗糖”“非油炸”……如今，许多食品打出这样的宣传标签，吸引消费者购买。专家表示，这些说法只涉及某种成分或加工方式，不能代表食品的整体营养状况。

“零添加”“0蔗糖”“非油炸”……如今，许多食品打出这样的宣传标签，吸引消费者购买。这些字眼是否意味着食品更安全、更健康？在国家卫生健康委近日举行的新闻发布会上，专家进行了详细解读。

“这些说法只涉及某种成分或加工方式，不能代表食品的整体营养状况。”国家食品安全风险评估中心副研究员梁栋在发布会上介绍，2027年3月16日起，我国将实施新的标签标准要求，将禁止使用“零添加”“不添加”等用语对食品配料进行特别强调，避免误导消费者。

关键在于控制糖的总摄入量

梁栋介绍，“0蔗糖”≠没有糖。营养成分表中的糖，包括葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖和乳糖。“0蔗糖”只针对蔗糖，并不代表这个食品中不含有其他糖类，也不代表低能量。因此，需要控糖的人群，还要结合配料表和营养成分表来综合判断。此外，科学控糖关键在于控制糖的总摄入量，而不是纠结该选择哪种糖。

“零添加”≠更健康。比如，不添加防腐剂的食品并不代表低糖、低盐。有些食品为了延长保质期，可能在加工过程中会添加更多的糖或者盐，因此也要控制其食用量。

“非油炸”≠没有油、脂肪低。“非油炸”仅仅说明食品在加工过程中没有采用油炸工艺，但也有可能通过食品原料添加油或食品加工过程中加入了油脂。比如，有些非油炸膨化食品、焙烤食品为改善口感也会加油。“消费者在选购的时候，还要看配料表和营养成分表，观察配料表里到底有没有加入油脂，同时结合营养成分表中的脂肪含量来综合判断，而不能仅靠加工方式来下结论。”梁栋表示。

重点看配料表与营养成分表

食品标签上哪些内容需要重点关注？

“消费者需求不同，选购预包装食品时的关注点也会有所差异，但关键都在于配料表和营养成分表。”梁栋表示，有食物过敏的人，需重点关注食品配料表和致敏提示。配料表说明制作食品用了什么，排得越靠前，用量越大。过敏人群要关注自己需要避免摄入的物质。

接着看营养成分表，要注意含量是按每100克、每100毫升还是每份标示，吃多少要相应换算。表中的“营养素参考值”百分比，表示相应营养成分占每日参考量的比例。例如，每100克饱和脂肪对应的值是70%，意味着吃100克就占了一天饱和脂肪摄入总量的七成，要注意控制食用量。

梁栋表示，消费者应根据自己的健康需求，选择更适合的食品。例如，需要减重的人群重点看能量，这里的能量是指蛋白质、脂肪和碳水化合物提供的总能量；高血压人群重点看钠含量，尽量选择钠含量较低的食品；血脂偏高人群关注脂肪和饱和脂肪的含量。

需要提醒的是，现在许多食品包装上有了“数字标签”二维码，用手机扫一扫就可以实现标签信息的“可听、可播、可放大”，帮助更好了解和选择食品。

2岁内幼儿尽量不摄入添加糖

糖尿病是吃糖、吃甜食太多引起的吗？不吃糖就不会得糖尿病吗？

北京协和医院主任医师许岭翎表示，糖尿病是身体调节和利用葡萄糖的能力出了问题，预防糖尿病不能只盯着吃不吃糖，还要规律进餐、粗细搭配、适量运动、保持健康体重。

“平时生活中不必谈糖色变，重要的是注意控制添加糖的摄入量。”许岭翎提醒，添加糖是指加工食品或烹调时额外加入的糖，不包括食材中天然存在的糖。对于血糖正常的成人来说，每日添加糖应不超过50克，最好控制在25克以下。儿童青少年应该更加严格，2岁之内幼儿尽量不要摄入添加糖。

此外，还要注意隐形糖。购买食品要养成看标签的习惯，既要看配料表中有没有添加糖，也要关注营养成分表中的糖含量，并按整瓶、整包计算，同时不能把碳水化合物直接当成添加糖。要留意调味酸奶、果汁饮料、酱料中的隐形糖，少吃甜点和高糖加工食品，用白开水、淡茶水替代甜饮料，用适量新鲜水果替代甜点。

来源：人民日报海外版

原标题：“零添加”“0蔗糖”未必更健康

记者 王美华

本文转自：温州新闻网 66wz.com