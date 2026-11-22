温州都市报 记者 王春霞 2026-11-22 10:56:24

近日，全身皮肤发黄的市民陈阿姨（化姓）到温州市中心医院就诊，检查结果让她松了一口气——她患的不是肝病，而是胡萝卜素血症。

温州网讯 近日，全身皮肤发黄的市民陈阿姨（化姓）到温州市中心医院就诊，检查结果让她松了一口气——她患的不是肝病，而是胡萝卜素血症。

此前，陈阿姨查出血糖偏高，但她不愿吃药，希望依靠饮食调理稳住血糖。听闻南瓜能降血糖，她便一日三餐都用贝贝南瓜代替主食。两个多月下来，降糖效果并不理想，但面部、手掌和四肢皮肤逐渐变得蜡黄，亲友见状纷纷提醒她警惕肝病，劝她去医院检查。

令人意外的是，肝功能化验、肝脏B超等检查结果均正常。该院老年科副主任陈艳接诊时抓住关键线索：陈阿姨虽然皮肤发黄，但眼白没有黄染，也没有肝区疼痛、腹胀等肝病的典型症状；结合她长期大量食用贝贝南瓜的饮食习惯，诊断为胡萝卜素血症。

陈艳解释，贝贝南瓜富含β-胡萝卜素，短期内摄入过量，肝脏来不及代谢转化，色素沉积在皮肤角质层，就会造成皮肤发黄，这与一次性吃大量砂糖橘导致皮肤变黄是同一个道理。这种情况并不会损伤内脏，只要停止大量摄入高胡萝卜素食物，色素随代谢排出后，肤色就会逐步恢复正常。

“南瓜并不是降糖神药。”陈艳特意提醒血糖偏高人群，南瓜本质上属于碳水化合物类食物，不加节制食用反而容易引起血糖波动或升高。糖友食用南瓜、薯类一定要遵守“等量替换”原则：吃了南瓜，就应相应减少米饭等主食的摄入量，不能用南瓜完全替代正餐。

医生同时给出科学控糖建议：饮食可采用“211餐盘法”，搭配足量蔬菜、适量主食与优质蛋白；运动方面，将有氧运动与力量训练相结合；日常注意戒烟限酒、缓解压力。

医生也给市民送上辨别小贴士：皮肤发黄时，可以先观察眼白。若眼白一同发黄，并伴有乏力、腹胀，需警惕肝胆疾病；若仅皮肤发黄、眼白正常，则要回想近期是否大量摄入南瓜、柑橘、胡萝卜等食物。出现异常切勿自行判断，及时就医最为稳妥。

本文转自：温州新闻网 66wz.com