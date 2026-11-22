中国新闻网 2026-11-22 11:07:00

近日，“开塞露涂脸护肤”引发热议。对此，专家表示，开塞露属于药品，并不适合直接涂抹面部，盲目跟风使用存在多重皮肤风险。

近日，“开塞露涂脸护肤”引发热议。不少人因其含有甘油，将其奉为“干皮救星”，认为“几块钱就能平替面霜”。对此，成都市第五人民医院皮肤科医学美容中心主治医师何泳洁在接受采访时表示，开塞露属于药品，并不适合直接涂抹面部，盲目跟风使用存在多重皮肤风险。

何泳洁介绍，甘油学名丙三醇，是常见的吸湿性保湿成分，能帮助角质层结合水分以缓解皮肤干燥。但她强调，并非甘油浓度越高，保湿效果就越好。

图为医生在为患者讲解开塞露甘油浓度和护肤品甘油浓度的区别。何美锟 摄

“开塞露里的甘油浓度高达52.8%至58.3%左右，且完全是按照药品用途设计的，并非面部保湿产品。”何泳洁表示，在干燥环境下，若缺少封闭成分来减少水分向外蒸发，皮肤水分会快速流失。正规护肤品中的甘油通常会搭配其他润肤、封闭成分来协同发挥作用。

何泳洁提醒，如果在空气干燥或皮肤屏障受损时，单独在面部涂抹高浓度的甘油，反而可能让皮肤感到紧绷、干燥或刺痛。因此，不能仅凭“都含甘油”这一项，就把开塞露当面霜使用。

针对部分网友亲身尝试的做法，何泳洁警告，将开塞露直接用于面部主要存在刺激过敏、加重痤疮以及卫生污染三大风险。

“虽然甘油本身较少引起过敏，但开塞露制剂中的其他成分可能让部分人出现刺激或接触性皮炎，表现为红斑、丘疹、瘙痒或刺痛。”何泳洁说。

除了致敏风险，开塞露偏黏腻的质地也容易给面部皮肤造成负担，导致部分人群使用后出现或加重痤疮。此外，在卫生安全方面，何泳洁指出，开塞露的包装和取用方式是按药品用途设计的，不适合像日常护肤品那样反复开盖、多次取用。频繁接触瓶口极易增加细菌污染的可能，尤其不能涂抹在有破损的皮肤上。

针对日常生活中如何正确使用甘油类护肤品，何泳洁建议，甘油并没有适用于所有人的统一安全浓度，其耐受性取决于完整的配方、产品说明和个人肤质。消费者应通过正规渠道购买明确标注可用于面部的护肤品，不建议直接厚涂纯甘油原液；若追求平价，可考虑配方清晰的基础保湿乳液，如含有甘油、神经酰胺等成分的产品。

对于网上层出不穷的低成本护肤偏方，何泳洁提醒公众要理性看待这类“平替”说法。她表示，药品是针对特定疾病设计，有着明确适应症与用法；护肤品服务于日常皮肤护理，即便二者含有相同原料，药品也不等于护肤用品。

“不要只盯着单一成分看，也不要把便宜、天然和安全画上等号。”何泳洁指出，一款产品对皮肤是否友好，是由整体配方、有效物浓度、适用部位、使用方式共同决定的。

“网上的个人试用感受只是个案，敏感肌或屏障受损人群尤需谨慎，不建议跟风尝试。”何泳洁提醒，当皮肤持续不适或出现疾病症状时，应第一时间停用可疑产品并寻求专业皮肤科医生的面诊帮助，切忌盲目尝试网络偏方。(完)

来源：中国新闻网

原标题：开塞露能“平替面霜”？ 医生提醒切勿盲目尝试网络偏方

本文转自：温州新闻网 66wz.com