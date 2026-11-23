新华社微信公众号 2026-11-23 10:47:00

“多让孩子啃苹果、啃玉米，牙齿就能变整齐，还能省下一大笔正畸费。”“孩子省下的正畸费，可以买一个大金镯子了。”近日，上述讨论在社交平台引发热议。专家表示，适度咀嚼对颌骨发育有辅助性的功能刺激作用，但它不能把已经长歪的牙齿“啃”回原位，更不能替代正畸评估与治疗。

“多让孩子啃苹果、啃玉米，牙齿就能变整齐，还能省下一大笔正畸费。”“孩子省下的正畸费，可以买一个大金镯子了。”近日，上述讨论在社交平台引发热议。

对此，成都市第七人民医院口腔科副主任医师何科表示，适度咀嚼对颌骨发育有辅助性的功能刺激作用，但它不能把已经长歪的牙齿“啃”回原位，更不能替代正畸评估与治疗。

咀嚼给不了“整齐的牙齿”

何科解释，牙齿的大小和数量主要由遗传决定。真正决定牙齿有没有足够“地盘”排齐的，是颌骨发育。用力咀嚼时，咬肌、颞肌收缩，力量传导到颌骨与牙槽骨，这确实是一种功能性刺激。

不过，机制上的合理性，不等于“啃了就能预防”。何科表示，咀嚼训练可以做，但不宜被赋予承载不了的期待。因为乳牙滞留的病因是多因素的，除了咀嚼刺激不足之外，继承恒牙萌出方向异常、恒牙先天缺失、乳牙根尖周病变、遗传因素等都参与其中。

因此，更准确的表述是：充分的咀嚼刺激可能通过生理性负荷对乳牙牙根吸收产生有利影响，但乳牙滞留的处理仍需要临床评估。如果乳牙不松、恒牙已经从旁边萌出，该拔除时应当由医生处理。

什么时候该去正畸门诊

何科建议，出现以下几类情况应该带孩子去正畸门诊：

已经出现地包天或明显咬合异常；

牙齿已经严重拥挤、歪斜，或出现双排牙且乳牙不松；

存在口呼吸、单侧咀嚼等不良习惯；

正在进行早期矫治或佩戴保持器；

牙齿有缺损、裂纹或明显松动。

7岁前后是第一次正畸筛查的窗口。孩子7岁时可到专业正畸医生处接受检查和诊断，此时处于混合牙列期，阻生牙、多生牙等问题最容易在这一阶段显现。

不同年龄段的咀嚼训练

选择食物的标准是孩子需要稍微用力、反复咀嚼才能咽下，而不是“越硬越好”。何科说，骨头、螃蟹壳、硬糖、冰块容易造成牙釉质磨损、牙龈划伤甚至牙齿隐裂，不应作为咀嚼训练工具。

6个月至12个月：以泥糊、小颗粒食物为主，家长示范咀嚼动作。

1岁至3岁：提供煮软的胡萝卜条、苹果块、玉米段、肉丸等，必须切小、煮软到能安全咬动，全程看护。

3岁至6岁：可引入苹果块、黄瓜条、芹菜段、玉米、牛肉。坚果应切成小颗粒，要求孩子在成人看护下进食。

6岁至12岁换牙期：一日三餐中，1餐至2餐包含需要认真咀嚼的食物即可，提醒孩子左右两侧交替咀嚼。

何科提醒，苹果该啃还是得啃，黄瓜该嚼还是要嚼。它给不了孩子“整齐的牙齿”，但可以为颌骨提供一份发育所需的功能性刺激。真正需要警惕的，是把“可能有益”放大成“可以不去看医生”。如果发现孩子牙列不齐、换牙异常、脸型偏斜，应去正畸门诊拍片评估。

来源：新华社微信公众号综合四川日报、大众健康报

原标题：多让孩子啃苹果，能省下一个金镯子？医生提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com