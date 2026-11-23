温州都市报 2026-11-23 10:47:00

以免费赠送学习机为诱饵，骗取课程费后立即撤离现场，26名家长因此被骗共计7万余元。近日，鹿城区人民法院审结一起针对家长的诈骗案。

温州网讯 以免费赠送学习机为诱饵，骗取课程费后立即撤离现场，26名家长因此被骗共计7万余元。近日，鹿城区人民法院审结一起针对家长的诈骗案，被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元。

今年1月，市民葛某路过某店铺，领取了工作人员发放的纸巾、玩偶等免费礼品后，被邀请至店内。店铺经理称，支付2897元课程费后可免费领取学习机，待公司确认家长未重复领取后，课程费将原路退还。葛某支付后要求退款，工作人员将其带离店铺后借故离开，等葛某返回店铺，发现已人去楼空。

法院经审理查明，2026年1月，被告人邱某组织他人组成团队，在多地以日租形式租赁店铺，通过发放手表、纸巾等礼品吸引家长进店，谎称支付某品牌学习机课程费2897元即可免费获赠学习机，并承诺“不满意可以全额退款”，以此诱骗26名家长通过微信、支付宝实际转账付款至少74827元。待收取钱款后，该团伙立即撤离现场，并以各种理由拒绝退款。检察机关以邱某犯诈骗罪提起公诉。

法院认为，被告人邱某的行为已构成诈骗罪。鉴于同案人员已退出全部违法所得，被害人经济损失已得到弥补，可适当予以从轻处罚，遂作出上述判决。

来源：温州都市报

原标题：以学习机为诱饵诈骗家长 男子结伙诈骗获刑

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