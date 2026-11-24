央视新闻客户端 2026-11-24 09:35:28

很多人都知道误食了毒蘑菇会中毒，于是就有不少人选择借助AI工具来识别。但是今年7月，贵州有居民用AI识别野生蘑菇，在得到“无毒”的结果后，将蘑菇烹饪食用，随后一家三口全部中毒。

很多人都知道误食了毒蘑菇会中毒，于是就有不少人选择借助AI工具来识别。但是今年7月，贵州有居民用AI识别野生蘑菇，在得到“无毒”的结果后，将蘑菇烹饪食用，随后一家三口全部中毒。拍张照片让AI识别毒蘑菇，这件事儿到底靠不靠谱？

北京邮电大学计算机学院副教授徐鹏：靠AI来判定毒蘑菇这件事情极其不靠谱，因为本质上AI是个概率模型。当然今天AI的发展已经让AI正确的概率变得很高了，但是再高也不是百分百。当面对这种性命攸关的事情时，我们极其不推荐用AI来做判定。

专家指出，AI拍照识别的本质，是先判断用户上传的照片与数据库中已标注蘑菇照片的相似度，再根据识别出的物种去关联“有没有毒”的信息。也就是说，它看的是“像不像”，而不是“有没有毒”。

拍照容易漏掉关键细节

加大判断难度

专家介绍，AI主要通过比对照片里蘑菇的外形来判断是否为毒蘑菇。但如果遇到一些长得比较相似的蘑菇，就很容易混淆判断。

国家食用菌产业技术体系京津综合试验站站长 王守现：像鹅膏菌，叫致命鹅膏。它头顶戴帽，腰间系裙，有个菌环，脚底有一个菌托。相近的就是白色的鸡枞，颜色偏白，跟鹅膏看似很像，实际上有很大区别。白色的鸡枞实际上没有菌环，它有一个非常长的假根，跟蚁巢进行连接，吸收养分。

专家还展示了跟平菇看起来很像的月夜菌。

国家食用菌产业技术体系京津综合试验站站长 王守现：目前在野外采集过程中，有一种蘑菇叫月夜菌，它跟平菇非常像，但晚上月夜菌能发荧光。如果采到之后误认为是平菇的话，就容易中毒。

有时用手机拍照，然后通过AI识别，实际上一些细节在拍的过程中会漏掉。对于普通民众来说，不熟悉的野生菌不要采。不要轻易相信AI拍照识别，因为AI的数据也不见得完全准确，可能会导致中毒现象发生。

颜色鲜艳毒性大？

大蒜银器能鉴别毒蘑菇？

网上还有人说，颜色越鲜艳的蘑菇毒性越大，还流传有颜色、大蒜、银器等鉴别法，这些方法靠谱吗？

北京市食用菌创新团队首席专家 研究员 刘宇：不能拿颜色的鲜艳程度来判断蘑菇有毒无毒，这是不科学的。还有人说，蘑菇买到家里做的时候，放几瓣大蒜，大蒜一变色蘑菇就不能吃，这也是不科学的。还有人说拿银器试一试，做完汤或者做成菜以后拿银器接触，银器一变色蘑菇就有毒，这都是不科学的。

在北京市农林科学院植物保护研究所，记者见到了人工培育下的种类繁多的可食用菌。

北京市食用菌创新团队首席专家 研究员 刘宇：我国大概已记录的大型真菌4000种左右，食用菌大概有1000种，毒蘑菇文献大概有400到600种，药用菌大概有500种，可以人工栽培的菌大概有100种，能形成大规模商业化栽培的种类大概有30多种，老百姓经常吃的也就10多种。野外看到的蘑菇，尤其不认识的蘑菇，有好多都是有毒的。

专家提示，蘑菇种类繁多，如果误食后出现恶心、呕吐、腹泻、幻觉等症状，立即拨打120或尽快就医，带上剩余蘑菇样本或清晰照片，帮助医生快速判断毒素类型。

来源：央视新闻客户端

原标题：极其不靠谱！用AI技术识别蘑菇是否有毒风险很高

总台记者 张爽 胡亚利

本文转自：温州新闻网 66wz.com