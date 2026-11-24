温州都市报 记者 林摄尔 2026-11-24 09:35:00

盲目进补会不会适得其反？邀请温州市中医院内科主任中医师张爱国跟大家讲讲，家长如何科学地帮孩子补充营养，增强体力。

高三家长黄女士，看着女儿每天睡眠不足、脸色有点黄、免疫力下降，绞尽脑汁想给周末回家的女儿准备点营养食谱，给身体“加油”。朋友跟她分享了家长圈“以形补形”的食补，如吃核桃补脑，还有鸡蛋羹炖海参补充蛋白、老鸭炖虫草增强免疫力、吃青少年鱼油润眼补脑等……面对五花八门的食材，她也拿不定主意，盲目进补会不会适得其反？今天，请温州市中医院内科主任中医师张爱国跟大家讲讲，家长如何科学地帮孩子补充营养，增强体力。

“吃啥补啥，以形补形”？

张爱国医生介绍，家长在安排饮食时不能忽略孩子的口味喜好，如果孩子不喜欢吃，即使营养丰富，也可能吃得很少，达不到补充营养的目的。家长在保证营养的前提下，尽量做孩子爱吃的菜，这样才能提高孩子的食欲和进食量。

不少家长相信“吃啥补啥，以形补形”的说法，比如考前让孩子多吃核桃补脑，多喝鱼汤明目。张爱国医生表示，核桃确实富含DHA和卵磷脂，对改善记忆力和提高脑力有益。但任何食物都不是吃得越多越好。以核桃为例，每天吃两到三个就足够了，因为核桃油脂含量高，过量食用容易导致肥胖，而且核桃性温，吃多了容易上火。她建议家长给孩子吃生核桃或者炖汤，避免吃经过油炸或调味加工的核桃，后者更容易引起上火。推荐食疗方“健脑核桃排骨汤”（排骨500克、核桃肉9个、陈皮5克、芡实30克、生姜3~4片），具有健脑益肾补脾之效。

滋补品不是人人都适合

市面上的青少年健脑鱼油也很多，家长要理性看待，将其作为日常饮食适量提供，不要盲目放大它有增强记忆力，提升专注的功效。还有家长会给孩子炖海参、燕窝、虫草等滋补品，希望能增强孩子体质和记忆力。对此，张爱国说，如果不常吃，突然猛补滋补品，有些孩子体质不耐受，反而增加了肠胃负担。滋补品虽好不是人人都适合，海参富含蛋白，但有些孩子吃了就有过敏的症状，不建议盲目进食，此外，主食必须吃且要粗细搭配。其实，日常饮食中保证营养均衡就能满足孩子考试期间的身体需求，无需特别用名贵滋补品来补身体。

食疗入手，睡眠、运动齐跟上

“最近，正值秋冬交替，润燥+进补要平衡好。”张爱国说，每逢这个时候也会有家长带孩子到门诊辨别体质定制膏方。也有些家长顾虑孩子复诊没时间，就会通过“温州市中医院就医助手”选择便捷购药下单购买“四季膏方”益智助考膏。这款针对考前“多虚多郁”的体质特点，由浙江省名中医、温州市中医院院长孙云以《黄帝内经》“形神共养”理论为指导，融合了孔圣枕中丹、六味地黄丸、生脉散及柴胡疏肝散四大经典名方精髓，主要起到补肾填精，益智健脑；安神定志，养心宁神；疏肝解郁，调和气血；健脾益气，固本培元的作用。这种膏方服用便捷，温水化服即可。需注意，感冒发热期间禁用，湿热体质者慎用，建议在医生指导下服用。

科学调理不仅要从食疗入手，睡眠、心态、运动也要跟上。建议孩子晚上10点半前入睡，睡前用温水泡脚15～20分钟，搓揉涌泉穴，有助于改善气血、舒缓疲劳。

家长也可以给孩子泡一杯玫瑰花、菊花、枸杞茶，疏肝解郁，缓解孩子的紧张焦虑情绪。此外，每天尽可能抽30分钟慢跑或拉伸，转换脑力和体力，改善精神状态。

来源：温州都市报

原标题：吃核桃补脑？ 家长热衷的“以形补形”食补法靠谱吗？听听温州市中医院中医专家怎么说

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