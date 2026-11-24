时至初冬，候鸟南迁进入高峰期。随着北方气温持续下降，大批越冬候鸟陆续飞抵龙港新城滨海湿地停歇和栖息。当前，这片滩涂水草丰盈、饵料充沛，迎来全年候鸟数量最多、品类最丰富的关键时节。黑脸琵鹭、白琵鹭、白额雁、黑嘴鸥等珍稀鸟类在此栖息越冬，本地罕见国家一级保护动物东方白鹳的现身，更为冬日滨海湿地增添了靓丽的生态底色。

“龙港滨海湿地区位优势独特，地处东亚—澳大利西亚国际候鸟迁飞通道核心节点，是南北候鸟迁徙途中的重要驿站。”温州市绿眼睛生态保护中心负责人方明和说。

温润的气候、优良的滩涂生态及丰富的湿地资源，为候鸟提供了绝佳的觅食、栖息环境。每年秋冬，大批候鸟在此短暂休整、补给续航，也有众多水鸟选择在此定居越冬，形成独具特色的冬日湿地生态景观。

入冬以来，林业主管部门依托温州市绿眼睛生态保护中心开展常态化候鸟监测巡护，实时追踪候鸟种群数量、栖息状态和活动规律。最新监测数据显示，目前湿地候鸟活动频繁、种群稳定。其中，国家一级保护动物黑脸琵鹭、国家二级保护动物白琵鹭、白额雁等水鸟成群觅食嬉戏、自在栖息。近日，巡护员还在湿地内观测到单只国家一级保护动物东方白鹳驻足栖息，成为今年冬季候鸟监测的一大亮点。

“东方白鹳主要是飞到鄱阳湖越冬的。但这两年，像东方白鹳这类国家一级保护动物也都会出现，去年还有白鹤，都是本地少见的鸟种，也会在我们这边停留栖息。所以，如果龙港有一个比较好的栖息环境，它们逗留的时间会更长。”方明和介绍。

近年来，龙港持续深化滨海湿地生态修复、水质治理和植被养护工作，湿地生态环境持续提质，生物多样性不断丰富。逐年向好的栖息环境，让本地候鸟承载能力显著提升，以往少见的珍稀鸟种连年到访、驻足栖息，充分彰显了龙港生态保护的扎实成效。

“最近我们绿眼睛配合龙港资规部门、公安部门持续开展清网护飞行动，清除非法的捕鸟网，打击非法捕捞、捕鸟的行为，为候鸟迁徙停留营造一个安全的环境。”方明和表示。

眼下候鸟迁徙进程仍在持续，未来一个月还将有大批候鸟陆续抵达越冬。接下来，龙港将持续抓实常态化湿地巡护、候鸟监测与生态管护工作，持续净化栖息环境，全力守护南迁候鸟安全越冬，持续绘就人与自然和谐共生的滨海生态美丽画卷。

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