温州网讯 傍晚时分，飞云渡码头的人行步道上架起一排排三脚架。江风裹着水汽拂过，一缕缕橘红从云层缝隙漏下，整片飞云江面被点燃。晚霞作底，近处渔船随波轻晃，远处摩天轮与高楼剪影星罗棋布，码头渡轮拉响汽笛驶入画面。

“手机直出就是大片。我已经不止一次来这里了。”旅拍爱好者鲁女士翻出相册，瑞安老城区的“飞云渡”，成了她相册里的主角。

这里是瑞安老城区新近走红的落日打卡点。沿江步道一路走，近景各有各的戏：游艇白得晃眼，渡轮载着归人慢悠悠靠岸，渔船桅杆上晾着渔网，风一吹便扬起细碎的金边。偶有跑步的市民闯进镜头，反倒成了点睛之笔。在滤镜泛滥的社交平台，飞云渡被网友称作“原图直出就美爆”的打卡点——江水够宽，云层够低，光线够通透。

飞云渡码头对面，由瑞安老街区改造的“39间创意园区”里，年轻人汇集，园区特意在西山塔楼附近设置了三处观景台，视野同样正对江岸晚霞。“我们园区的观景平台，很受摄影爱好者欢迎，架延时摄影的人一蹲就是几个小时。”园区相关负责人告诉记者，一段压缩成十五秒的视频里，云层如潮水漫过摩天轮，江面船影拖出细长光轨，园区里咖啡馆、手作店、小酒馆沿街排开，落日之后客流不断——有人端着咖啡回看刚拍的照片，有人干脆坐下等夜景。“本来只是来看夕阳，结果逛了一条街，还认识了个摄影新朋友。”从温州市区赶来的游客周小姐笑称。

据不完全统计，近两个月飞云渡沿江步道傍晚时段人流量较去年同期增长约一倍，周末高峰时码头石阶上摄影爱好者络绎不绝。飞云渡落日观景点与39间创意园区正串联成“江岸晚霞微游线”，“老码头有历史，新园区有业态，晚霞是天然流量入口。”该负责人说，希望让“拍完落日喝杯咖啡”成为瑞安夜经济的开场白。

暮色彻底沉下来时，塔楼平台上仍有人不肯收相机。江对岸楼宇灯火倒映水面，最后一抹绯红正从云底褪去。在飞云渡，落日从不重复，而这座老码头正借着每一天不同的天光，把流量一点点转化为留量。毕竟，看完晚霞还愿意坐下来喝杯咖啡的人，才是江岸真正等来的客人。

趣拍攻略：

码头美景最佳拍摄时间为下午4点以后，云层变化丰富，远近皆出彩；沿江最佳拍摄点位位于码头售票处南面、摩天轮正对面，近景选择尽量简洁更出片；渡轮码头每半小时都有客船往返，船行至江心位置时取景最佳；游客、模特可选择背影或侧影的拍摄角度。

编辑：鲍苗苗|责任编辑：叶双莲|监制：阮周琳