经济日报 2026-11-24 10:01:02

近年来，纯钛水杯热销，价格从几十元到上千元不等。有商家宣称，纯钛杯能抑菌保鲜、调节水质酸碱度，甚至排毒抗衰，这些是真的吗？记者采访了有关专家进行求证。

近年来，纯钛水杯热销，价格从几十元到上千元不等。有商家宣称，纯钛杯能抑菌保鲜、调节水质酸碱度，甚至排毒抗衰，这些是真的吗？记者采访了有关专家进行求证。

中国矿业大学材料与物理学院金属系副主任张金勇表示，普通纯钛本身并不具备主动抑菌能力。钛表面确实会形成一层致密的二氧化钛氧化膜，这层膜在紫外线照射下可产生光催化作用，分解有机物、破坏细菌结构，但日常室内使用几乎没有足够的光照条件，抑菌效果基本可以忽略。真正具备抑菌能力的钛制品，是经过特殊设计的钛铜合金或钛银合金，需要额外添加铜、银等抑菌元素，并经过规范检测验证，不能把这类特殊合金的效果套用到普通纯钛杯上。

所谓“保鲜”，准确地说，来自钛的化学稳定性。张金勇解释，钛表面氧化膜耐腐蚀、不生锈、不与饮品发生反应，也不会产生异味或串味，所以盛放牛奶、咖啡、茶水时，饮品口感保持得比较好。“但这只是‘不破坏’，不是‘主动保鲜’。饮品是否变质，根本上取决于温度、密封性、初始微生物数量和存放时间。”张金勇说。

至于纯钛杯能调节水质酸碱度、活化食材、排毒抗衰等说法，完全没有科学依据，是典型的营销噱头。“为轻便和耐腐蚀买单是合理的，为所谓的养生功效支付溢价没必要。”张金勇说。

消费者如何才能买到一个安全的纯钛杯？张金勇建议，优先看材质牌号、执行标准和检测报告。正规纯钛杯应明确标注TA1或TA2牌号，执行QB/T 5612—2021《钛杯》行业标准，食品接触安全符合GB 4806.9—2023，并能提供CMA或CNAS认证的第三方检测报告。如果商家只说“钛金属”“全钛”而不标注具体牌号，或者检测报告只覆盖内胆、无法说明杯盖和茶漏的材质，消费者就需要提高警惕，谨防买到伪劣产品。

来源：经济日报

原标题：纯钛杯能排毒抗衰，是真的吗？

记者 施晓娟

本文转自：温州新闻网 66wz.com