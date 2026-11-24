全国网络辟谣 2026-11-24 16:53:10

辟 谣 “江西南昌某地起火致3名消防员牺牲”不实

详情：近日，有网民发布视频称“南昌某地起火并伴有爆炸声”，评论区有留言称“3名消防队员牺牲”，引发关注。经核实，网传视频系南昌市九龙湖街道一室外垃圾堆垛发生火情，目前明火已扑灭，无人员伤亡。网传“3名消防队员牺牲”为不实信息。（来源：江西网络辟谣、南昌市互联网违法和不良信息举报中心）

辟 谣 “内蒙古锡林郭勒盟野狼进城”系谣言

详情：近日，有网民发布视频称，内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇一学校附近疑似有野狼活动，引发关注。11月23日，属地林业和草原局发布核查通告称，经核实，网传视频中的动物是流浪犬而非野狼。工作人员已找到该犬只，并对其进行有效管控。当地提醒，请广大居民勿近距离接触、投喂不明野生动物及流浪犬只。（来源：长安街知事）

科 普 冬日降雪夹杂的“雪球”并非冰雹

详情：近日，山东半岛下了一场雪，雪中夹杂白色“雪球”，社交平台评论区称“11月居然下冰雹了？”引发关注。其实，这些白色“雪球”是霰而非冰雹。

霰是怎么形成的？

当空气中的水汽遇冷，会凝华成冰晶；这些冰晶在下落过程中，吸附了云中温度低于0℃但仍保持液态的“过冷水滴”，水滴迅速冻结在冰晶表面，最终形成霰。

霰与冰雹有哪些区别？

一是从外观上看，霰是不透明的圆锥形或球形颗粒固态降水，直径一般为2-5毫米，落到地上会反弹、易破碎。而冰雹是一种很硬的、半透明的结晶体，小如绿豆、黄豆，大似栗子、鸡蛋，其质地坚硬、捏不碎，坠落时砰砰作响，特别是对农业危害很大。

二是从形成的条件看，霰是高空中的水蒸气遇到冷空气凝结成的小冰粒，产生于扰动强烈的云中，由雪晶或雪团大量地碰撞过冷云滴，使之冻结并合而成，下降时常呈阵性。冰雹的产生则要具备强烈的对流天气和充足的水汽补充，只有在强烈对流的条件下，初始形成的冰雹才能不断地向上和下降做往返运动，雹核在冷却中不断增大体积，就好像“滚元宵”似的越滚越大，直到上升气流无法支持冰雹的重力，便一落千丈地掉了下来。

三是从出现的时间段看，霰多在冬春季节的下雪前或下雪时出现，而冰雹常出现在对流活动较强的夏秋季节里。此外，霰出现的几率较小，冰雹出现的几率较大。（来源：中国气象报社）

通 报 公安部网安局公布2026年度使用AI工具编造传播网络谣言10起典型案例

详情：公安机关网安部门依托“净网—2026”专项行动，持续打击整治网络谣言违法犯罪。现公布2026年度使用AI工具编造传播网络谣言10起典型案例。

案例一：网民马某某为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成“张家界大峡谷玻璃桥突发坍塌”虚假视频，视频画面中玻璃桥断裂、人群四散奔逃，并配文称“没事就别出去玩了，还是家里安全”。相关视频发布后引发关注，造成公众恐慌，扰乱公共秩序。

案例二：网民伍某某为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成“广州花都夜市遭遇暴雨水浸”虚假视频并发布至网络平台，视频画面中现场被积水淹没，水流湍急，水深接近电线高度。经核查，当地并无相关灾情。该虚假视频引发大范围传播扩散，造成公众恐慌，扰乱公共秩序。

案例三：网民韩某某为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成以警用标志、警用车辆等为背景，且其本人身穿人民警察制式服装的虚假图片、视频，在网络平台发布，误导网民关注，扰乱公共秩序，造成不良影响。

案例四：网民孙某为博取关注、吸粉引流，选取热点话题，使用AI工具编造“某部门在连云港查获走私稀土案件价值46亿”虚假案件信息。该不实信息在多个网络平台扩散传播，混淆视听，扰乱公共秩序。

案例五：网民王某某追星过程中，为发泄个人不满情绪，使用AI工具伪造某艺人社交平台发帖图片，假冒该艺人口吻发布表达不满、控诉演出被叫停等不实信息，造成不良影响，扰乱公共秩序。

案例六：网民周某为博取关注、吸粉引流，使用AI工具编造“某考生高考估分715分、实际查分299分，试卷笔迹不符、答卷被调包”虚假信息并发布，引发网民关注。经查，文章中相关考生及事件情节均系虚构，其行为扰乱招生考试秩序。

案例七：网民舒某某为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成“湖北人造毒大米生产线”虚假视频，编造食品安全谣言，造成公众恐慌，扰乱公共秩序。

案例八：网民曹某某为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成“2026年3月中旬，福建、广东、浙江、湖北诺如病毒再袭！多校停课，孩子上吐下泻”虚假信息并发布至网络平台。经核查，当地并无相关疫情，该虚假信息造成当地公众恐慌，扰乱公共秩序。

案例九：网民王某某、张某某为博取关注、吸粉引流，刻意选取“某学校校服事件”舆论热点，利用AI工具生成另一学校“校服夹杂塑料、材料已送检”虚假视频及配音并发布至网络平台，恶意虚构事件情节，误导网民认知，扰乱公共秩序。

案例十：网民邢某为直播带货、吸引流量，在未经授权的情况下，使用AI工具冒用某公众人物形象在网络平台开展直播带货，误导网民，造成恶劣影响。

目前，上述相关人员已分别被属地公安机关依法采取刑事强制措施或处以行政处罚。（来源：公安部网安局）

本文转自：温州新闻网 66wz.com