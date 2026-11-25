央视新闻 2026-11-25 11:10:00

很多肺部损伤是长年累月一点点积累而来，肺癌并非只找上吸烟者，看不见的生活习惯伤害同样值得警惕。

11月是国际肺癌关注月。提到肺癌，很多人第一反应就是：只有抽烟的人才会中招。可现实里，不少从不吸烟的人，同样查出肺部病变。肺癌风险，并不只来自香烟，很多日常里习以为常的小细节，正在持续伤害我们的肺。

央视新闻医学公开课《读懂体检单上的“肺结节”》，邀请中国医学科学院肿瘤医院胸外科主任谭锋维做客直播间。谭锋维主任提醒大家：别只盯着抽烟，有些隐形高危因素，更容易被忽略。

肺结节≠肺癌

拿到体检报告注意看这几点

肺结节是影像学描述，它通常指CT上直径不超过3厘米的局限小影子，不是疾病诊断，更不等于肺癌。绝大多数的肺结节属于良性，恶性占比很低。

拿到一份写着“肺结节”的体检报告，判断风险不能只看有无，还要看以下几点：

看大小——不足4毫米的类结节、微结节通常是良性。

看形态——典型的肺内淋巴结、错构瘤等良性病变，一般边界清晰且光滑；而恶性肺结节常因对周围组织的浸润而表现为形状不规则，伴有分叶、毛刺，或是阻塞肺内支气管引起局部肺组织的不张、实变。

看密度——实性结节、磨玻璃结节、部分实性结节将决定结节的风险程度与是否具有处理的急迫性。

“不抽烟，就能远离肺癌？”

抽烟是肺癌头号高危因素，但不抽烟不等于零风险。二手烟、三手烟、厨房油烟、肺癌家族史、慢性肺病……每一项，都可能成为肺部健康的“隐形威胁”。临床上，相当一部分肺癌患者从不吸烟，其中女性患者尤为突出。

■ 更隐蔽的三手烟

很多人会避开二手烟，却忽略三手烟的危害。

吸烟过后，焦油、致癌物会残留在衣服、沙发、窗帘、墙壁上。哪怕不在室内抽烟，家人从外面抽烟回来，衣物携带的有害物质依旧会弥散在家中，被老人、孩子吸入身体，长期接触，构成潜在威胁。

划重点：什么时候戒烟都不算晚。

■ 厨房油烟，家庭里的肺部“隐形杀手”

中式烹饪爆炒、油炸，油温升高之后，油烟会产生明确致癌物。

很多人习惯菜下锅才开油烟机，炒完立刻关掉，残留的油烟没有排干净，日复一日被吸入肺部。长期厨房油烟暴露，是不吸烟女性患肺癌的重要诱因之一。

正确做法：做饭前先开油烟机，烹饪结束，多开5到10分钟再关闭；尽量减少爆炒油炸，厨房保持开窗通风。

身体出现这些信号

千万别硬扛

早期肺部问题大多不痛不痒，一旦出现下面情况，建议尽快就医，不要当成普通感冒咳嗽：

咳嗽超过两周不见好转，原有咳嗽的声音、频率发生改变；

反复痰中带血、咯血；

不明原因持续胸痛、胸闷气短；

没有刻意减肥，体重短期内快速下降。如果发生大咯血、伴随胸痛头晕气短，直接前往急诊，必要时拨打120。

出现肺部问题不要寄希望于偏方、保健品“清肺散结”，不存在食物、保健品能够抵消环境带来的肺部损伤。肺部护理不是生病之后才要做，坚持以下好习惯，普通人也可学会护肺养肺——

争取家庭全面无烟，远离二手烟、三手烟；

科学用好油烟机，减少高温爆炒，厨房勤通风；

粉尘、有害气体环境，戴好专业防护口罩；

居家每天定时开窗通风，降低室内污染物浓度；

坚持适度运动，维护肺部机能；

保证睡眠，提升自身免疫力；

高危人群按时做低剂量螺旋CT筛查；

查出肺结节，遵从医嘱定期复查，不盲目吃药也不要放任不管。

哪些人需要做低剂量螺旋CT筛查？

低剂量螺旋CT是给高危人群筛查用的，不是全民年检项目。它有辐射，剂量低，但不是零；随访通常选它，也不必在多家医院反复拍片。

直播中，谭锋维主任也给大家划了重点：50岁以上、长期吸烟、有慢性阻塞性肺病、一级亲属有肺癌患者，属于肺癌高危因素，应重视低剂量螺旋CT筛查。

按《肺癌筛查与早诊早治方案（2024年版）》，年龄50岁以上，符合以下任意一条，就属于肺癌高危人群：

吸烟累计≥20包年；

曾经吸烟≥20包年但戒烟不足15年；

与吸烟者共同生活、同室工作20年以上；

有慢阻肺；

石棉、氡、铍等职业暴露至少1年；

父母、子女、兄弟姐妹有人得过肺癌；

划进高危人群并不等于一定会得癌，只是相对普通人群的患癌概率高一些，建议进行低剂量螺旋CT筛查。

提醒大家，很多肺部损伤是长年累月一点点积累而来，肺癌并非只找上吸烟者，看不见的生活习惯伤害同样值得警惕。

来源：央视新闻

原标题：不只抽烟！这些日常生活习惯，正在悄悄伤害你的肺

本文转自：温州新闻网 66wz.com