不少家长相信“吃啥补啥，以形补形”的说法，比如考前让孩子多吃核桃补脑，多喝鱼汤明目。核桃确实富含DHA和卵磷脂，对改善记忆力和提高脑力有益，但任何食物都不是吃得越多越好。以核桃为例，每天吃两到三个就足够了，因为核桃油脂含量高，过量食用容易导致肥胖，而且核桃性温，吃多了容易上火，建议家长给孩子吃生核桃或者炖汤，避免吃经过油炸或调味加工的核桃，后者更容易引起上火。

市面上的青少年健脑鱼油也很多，家长要理性看待，将其作为日常饮食适量提供，不要盲目放大它有增强记忆力，提升专注的功效。还有家长会给孩子炖海参、燕窝、虫草等滋补品，希望能增强孩子体质和记忆力。但如果不常吃，突然猛补滋补品，有些孩子体质不耐受，反而增加了肠胃负担。滋补品虽好不是人人都适合，海参富含蛋白，但有些孩子吃了就有过敏的症状，不建议盲目进食，此外，主食必须吃且要粗细搭配。其实，日常饮食中保证营养均衡就能满足孩子考试期间的身体需求，无需特别用名贵滋补品来补身体。

科学调理不仅要从食疗入手，睡眠、心态、运动也要跟上。建议孩子晚上10点半前入睡，睡前用温水泡脚15～20分钟，搓揉涌泉穴，有助于改善气血、舒缓疲劳。家长也可以给孩子泡一杯玫瑰花、菊花、枸杞茶，疏肝解郁，缓解孩子的紧张焦虑情绪。此外，每天尽可能抽30分钟慢跑或拉伸，转换脑力和体力，改善精神状态。